نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدولة للإنتاج الحربي يلتقي رؤساء تحرير الصحف اليومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على تقديره للدور الهام الذي تقوم به الصحافة ومختلف الوسائل الإعلامية لتعزيز الوعي المجتمعي ونشر المعرفة لدى المواطنين من خلال تناولها لمختلف القضايا وعلى رأسها القضايا التي ترتبط بمصالح الوطن داخليًا وخارجيًا وإتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى ودحض الشائعات، جاء ذلك خلال اللقاء الموسّع الذي عقده الوزير مع رؤساء تحرير الصحف اليومية، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قام الوزير "محمد صلاح" في بداية اللقاء بالترحيب برؤساء تحرير الصحف الحاضرين، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ومختلف مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات الصحفية، مثمنا دور الصحافة والإعلام الحيوي كحلقة وصل بين الوزارة والمواطنين لنقل ما تقوم به الجهات التابعة من أنشطة ودورها الوطني في مجال الصناعة.

وردًا على سؤال بشأن جهود الوزارة في مجال التصنيع العسكري؛ أشار الوزير "محمد صلاح" إلى أن "الإنتاج الحربي" شهد طفرة كبيرة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمجال الصناعات العسكرية، حيث تم الحرص على إقرار العديد من البحوث التي تستهدف تطوير التكنولوجيات المستخدمة فى الإنتاج العسكري وتحديث المنتجات الحالية أو الخروج بمنتجات جديدة، مضيفًا أن راجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200" والصلب المدرع تعد أحدث وأبرز المنتجات العسكرية التي تم تصنيعها مؤخرًا داخل شركات الإنتاج الحربي بأيدي وعقول مصرية.

وأكد الوزير "محمد صلاح" على أنه فيما يتعلق بمشاركة الإنتاج الحربي في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX" فقد قامت الوزارة وكل الجهات الشريكة بجهود كبيرة منذ النسخة الأولى من المعرض بعام 2018 ليظهر بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها، وهو ما نجحت الدولة المصرية في تحقيقه فقد وُلد المعرض عملاقًا ويتم الحفاظ على ثقل المعرض في كل نسخة، مضيفًا أنه جاري التجهيز والإعداد للنسخة الرابعة من المعرض "EDEX 2025" والمخطط إقامتها خلال شهر ديسمبــر من العــام الحالــي، لافتًا إلى أن الوزارة ستشارك في معرض الدفاع الدولي "IDEX 2025" المقرر إقامته خلال الفترة من 17-21 فبراير الجاري في دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن المعارض الدولية سواء المُنظمة على أرض مصر أو بعض المعارض الدولية المُنظمة في الخارج والتي تحرص الوزارة على المشاركة فيها هي عملية مفيدة لتبادل الخبرات والإطلاع على أحدث ما وصلت إليه الشركات العالمية في مجال التسليح من ناحية ولتسويق منتجات مصر الدفاعية من ناحية أخرى.

وأرسل وزير الدولة للإنتاج الحربي رسالة طمأنة حول مدى الاستعداد والجاهزية من منتجات الإنتاج الحربي العسكرية، حيث أكد الوزير على أن الإنتاج الحربي يلبي مختلف متطلبات القوات المسلحة والشرطة، مضيفًا أننا جاهزون لتلبية أي متطلبات أخرى تُستجد في أي وقت.

وفيما يخص التصنيع المدني أجاب وزير الدولة للإنتاج الحربي على سؤال في هذا الشأن، موضحًا أن الوزارة حريصة على الاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بشركتها لتصنيع منتجات مدنية ذات جودة عالية وأسعارها تنافسية، مؤكدًا أن أفضل طريقة لتسويق المنتج هي جودته وأن الوزارة بصدد بعقد شراكة إستراتيجية للتكامل مع أحد شركات القطاع الخاص بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تدعم منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، متحدثًا في هذا الصدد عن إنشاء مجمع نموذجى لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز داخل أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى والذي يحقق عوائد اقتصادية وبيئية هامة، كما تشارك الوزارة في تنفيذ مشروعات تدعم مجال النقل الأخضر وغيرها من المجالات التنموية، موضحًا أن وزارة الإنتاج الحربي تولي اهتمامًا كبيرًا بأن تكون المنتجات الجديدة التي تصنعها شركات الإنتاج الحربي تسد احتياجات السوق ومطلوبة لمدة لا تقل عن من 4 إلى 5 سنوات، وأن يكون لها جدوى اقتصادية وتتناسب مع مكانة وإمكانيات الإنتاج الحربي.

ومن جانب آخر أكد الوزير أنه يتم العمل بشكل مستمر على الاستثمار في العنصر البشري داخل مختلف الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي باعتباره العنصر الأهم في العملية الإنتاجية، حيث يتم تدريب وتأهيل العاملين، ويتم الإستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربي وتقليدهم المناصب التي تناسب كفاءتهم تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وبخلاف رفع كفاءتهم المهنية يتم العمل على تنمية مداركهم من خلال تنظيم ندوات توعوية حول عدة موضوعات مثل تحديات الأمن القومي والسيبراني وحقوق ذوي الهمم وغيرها من الموضوعات الهامة.

وأوضح الوزير "محمد صلاح" أنه يحرص على إجراء الجولات التفقدية المفاجئة والمُخططة للشركات والوحدات التابعة بهدف متابعة سير العملية الإنتاجية بها على أرض الواقع والإطلاع على آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات التي تنفذها والوقوف على مدى الالتزام بالمخططات الزمنية للتنفيذ، والعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصـى سرعـة ممكنـة.

وردًا على سؤال حول جهود الوزارة لزيادة الصادرات وتقليل الواردات، أكد الوزير "محمد صلاح" على اهتمام الوزارة بالاستفادة من الموارد الوطنية المتاحة لتغذية الصناعات خاصةً في ضوء ما يمر به العالم من تغيرات حالية والتي تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية لتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال توفير خامات ومستلزمات إنتاج بديلة بالإضافة إلى ابتكار معدات حديثة تتواكب ومتطلبات العصر، وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه من خلال الاستغلال الأمثل لكل الموارد البشرية والتكنولوجية المتاحة بالشركات والوحدات التابعة للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، مضيفًا أنه خلال الفترة الماضية نجحت عدد من شركات الإنتاج الحربي في تصدير منتجاتها إلى عدة دول صديقة وشقيقة وهو ما يوفر عملة حرة ويعزز الاقتصاد الوطني، كما نجحت في تحقيق تنامي بإيرادات النشاط عن الأعوام السابقة على الرغم من كل التحديات العالمية.

وبشأن الرؤى والخطط المستقبلية للوزارة؛ وردًا على سؤال في هذا الصدد، أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات جادة لإحداث تطوير شامل للجهات التابعة للوزارة من خلال تحديث خطوط الإنتاج والمعدات والآلات والمعامل البحثية والتكنولوجية المتوفرة لديها، وتطوير منظومة الموارد البشرية بها، والإستعانة بأحدث نظم الجودة والتدريب والتسويق، وذلك في ضوء الحرص على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بالتركيز على البحوث ومتابعة تطبيق إجراءات الحوكمة والتطوير الإداري والإنتاجي في مختلف الجهات التابعة والحرص على الاستثمار الجيد للأصول والموارد المتاحة والعمل على زيادة توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع بالمجالين العسكري والمدني بالشركات التابعة للوزارة.

ومن جانبهم أشاد رؤساء تحرير الصحف الحاضرون بحُسن الاستقبال، لافتين إلى أن هذا اللقاء يمثل نموذجًا للحوار الصحي الهادف بين الحكومة والمواطن ويعكس حرص وزارة الإنتاج الحربي على تعزيز الشفافية من خلال تعزيز أواصر التواصل مع مختلف المؤسسات الصحفية المصرية لإتاحة المعلومات من مصادرها الموثوقة، وذلك في ضوء الإيمان بدور الإعلام المصري التنويري الهام.

وأشاد رؤساء تحرير الصحف بالدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر إلى جانب دورها الوطني كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة التي تساهم في تعزيز الاقتصاد القومي وجذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، ودورها في تصنيع منتجات تلبي احتياجات السوق وترفع العبء عن المواطنين، خاصةً في ظل التحديات العالمية الكبيرة التي تلقي بظلالها على مختلف اقتصاديات الدول ومنها الاقتصاد المصري.

وفي نهاية اللقاء تم عرض فيلم حول دور "الإنتاج الحربي" في مجالات التصنيع المختلفة وجانب من أوجه التطوير التي شهدتها منذ نشأتها وحتى اليوم، واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي أبرز جهود الوزارة بالفترة الماضية في مجالات التصنيع المختلفة، لافتا إلى أن المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي هي تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة والتي تُنتج وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع، وتعد الجهات التابعة للوزارة رافدًا مهمًا في الصناعة الوطنية من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار منافسة تلبي احتياجات المواطنين، إلى جانب مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، في ضوء منظومة عمـل تتميــز بأنهـا منظومـة متكاملـة وفريـدة من نوعهـا حيـث يتبع الوزارة (15) شركة صناعية و(4) شركات متخصصة في مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات وأخرى للإنشاءات بالإضافة إلى شركة للصيانة وظهير بحثي للتميز العلمي والتكنولوجي، كما يتبع الوزارة قطاع للتدريب ومركز طبي وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.

حضر اللقاء كل من الكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير الأهرام، والكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير الجمهورية، والكاتب الصحفي أسامة السعيد رئيس تحرير الأخبار، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي محمد الباز رئيس مجلسيّ إدارة وتحرير الدستور، والكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع وعضو المجلس الأعلى للإعلام، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي رئيس تحرير المصري اليوم، والكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير الوطن.

ومن وزارة الإنتاج الحربي المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والسيد محمد صقر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، والسيد إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.