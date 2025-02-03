وكالة أنباء الشرق الأوسط ونظيرتها النيجرية توقعان اتفاق تعاون في مجال التبادل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 فبراير 2025 03:35 مساءً - وقعت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" ووكالة الأنباء النيجيرية "نان" اتفاق تعاون في مجال التبادل الإخباري، والذي يعد الأول في تاريخ البلدين، حيث وقع الاتفاق- عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"- الأستاذ أحمد كمال رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، ومدير عام وكالة الأنباء النيجيرية علي محمد علي.

ويهدف الاتفاق إلى إيصال الصورة السليمة والمعلومة الصحيحة عن البلدين، وتعميق التفاهم المشترك على المستوى الإعلامي فيما بينهما، ومواجهة الشائعات والأخبار المغلوطة.

ويأتي الاتفاق في إطار سعي مصر لتعزيز علاقاتها مع دول إفريقيا الشقيقة، ومقدمة لسلسلة اتفاقيات التعاون الإخباري بين وكالة أنباء الشرق الأوسط والوكالات الرسمية المناظرة في بلدان الدول الإفريقية الشقيقة.

في الإطار.. قال الأستاذ أحمد كمال رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنها لحظة تاريخية طيبة أن يتم توقيع الاتفاق اليوم في مسار التعاون بين مصر ونيجيريا، حيث إن وكالة أنباء الشرق الأوسط تعد كبرى وكالات المنطقة العربية وأعرقها، ووكالة الأنباء النيجيرية تعد الأقوى والأنشط في إقليم غرب إفريقيا وإقليم الصحراء.

وأضاف الأستاذ أحمد كمال، أن العلاقات بين مصر ونيجيريا ممتدة منذ عقود وكلاهما قادا نضالا مشتركا لتحقيق الرفاهية لشعب البلدين، لذا فإن الاتفاق الموقع اليوم "اتفاق موقع بين عملاقين"، كما يعد أفقا جديدًا للتعاون بين البلدين في المجال الإخباري، ليسير جنبًا لجنب مع التعاون بين البلدين سياسيًا واقتصاديًا.

وأشار إلى أن مصر ونيجيريا تتشاركان رؤية واحدة إزاء التحديات المشتركة؛ أبرزها الاتزان الاستراتيجي في عالم مليء بالصراعات، والتعاون القائم على المنفعة المتبادل بين الدول، وضرورة العمل على مكافحة الإرهاب والفساد لبناء إفريقيا مزدهرة تنعم بالرفاهية.

بدوره.. أكد مدير عام وكالة الأنباء النيجيرية علي محمد علي، تقدير بلاده للجهود المصرية لإحلال السلام والاستقرار في ربوع إفريقيا، وذلك من خلال العلاقات الثنائية والجماعية، حيث تتولى مصر رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي، وتنخرط بفاعلية في مهام حفظ السلام في ربوع القارة؛ دعما للاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتحقيقا للتنمية المستدامة.