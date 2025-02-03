القومي للمرأة ينظم ندوة بعنوان”القيادة الدينية والمجتمعية للمرأة ” على هامش مشاركته...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 فبراير 2025 03:35 مساءً - نظم المجلس القومي للمرأة ندوة تحت عنوان" "القيادة الدينية والمجتمعية للمرأة " ضمن مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدوته ال56، وذلك بمشاركة كل من الدكتور محمد عزت محمد، مساعد رئيس القطاع الديني لشئون العلمية، والدكتورة وفاء عبد السلام الواعظة بوزارة الأوقاف، إلى جانب الأستاذة فدا فيليب سفيرة المحبة والسلام بالمجلس القومي للمرأة، حيث أدارت الندوة الأستاذة منى خليل، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالمجلس.

هذا وقد أكد الدكتور محمد عزت خلال كلمته في الندوة على أهمية دور المرأة في القيادة الدينية للمجتمع وهو ما يدعمه المجلس القومي للمرأة ، كما سلط الضوء على أهم الصفات التي ينبغي أن تتوافر لدى الواعظة حتى تكون فاعلة في القيادة الدينية والمجتمعية، مركزاً على دور المؤسسات الدينية سواء من الأزهر أو الكنيسة في تأهيل الواعظات والراهبات.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة وفاء عبد السلام أوجه التعاون ما بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الأوقاف، كما تم التعاون بين الجهتين في عدد من المبادرات منها مبادرة طرق الأبواب والتوعية ضد ختان الإناث وزواج القاصرات وحرمان الإناث من الميراث.

وأضافت الأستاذة فدا فيليب أهمية دور كل من الواعظات والراهبات في محاربة العادات والتقاليد المجتمعية المغلوطة، كما دعت إلى مجابهة العنف ضد المرأة عن طريق نشر قيم المودة ، مؤكدة على أن تمكين المرأة وتوعيتها بأهمية دورها هو الهدف الأساسي لمجموعة سفيرات المحبة والسلام بالمجلس القومي للمرأة في مختلف المحافظات.