نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطلقت وكالة ناسا اسمها على أحد الكويكبات..وزير الأوقاف يكرم الباحثة ياسمين مصطفى في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كرَّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الباحثة ياسمين يحيى عبده مصطفى؛ تقديرًا لتفوقها في مجال العلوم والتكنولوجيا، وحصولها على المركز الأول عالميًّا في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2015.



يأتي ذلك في إطار تفعيل المحور الرابع من المحاور الإستراتيجية الأربعة لوزارة الأوقاف والذي هو صناعة الحضارة.



وأشاد وزير الأوقاف بإنجازات الباحثة الشابة، مؤكدًا أن تفوقها يؤكد قدرة الشباب المصري على الإبداع والتميز في مختلف المجالات، وبخاصة في البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأهدى وزير الأوقاف درع الوزارة للباحثة ياسمين مصطفى؛ تقديرًا لمسيرتها العلمية المتميزة، مؤكدًا أن نجاحها يمثل مصدر إلهام للأجيال القادمة، ويؤكد أهمية دعم البحث العلمي وتشجيع الموهوبين.



وطالب الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف من الباحثة ياسمين مصطفى تقديم دورات للدعاة والواعظات حول كيفية توجيه الجمهور إلى اكتشاف العقول، وحثها على الابتكار والإبداع، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية.

كما نوه وزير الأوقاف -أيضًا- إلى التكريم الدولي الذي حظيت به الباحثة، إذ أطلقت وكالة ناسا اسم "مصطفى" على أحد الكويكبات المكتشفة حديثًا؛ تكريمًا لإسهاماتها في البحث العلمي البيئي، كما اختارت شركة "هاينمان" قصة نجاحها لتكون ضمن مناهج التعليم في المدارس والمكتبات بالولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبها، أعربت الباحثة ياسمين مصطفى عن سعادتها بهذا التكريم، مشيدة بجهود وزارة الأوقاف في دعم المتفوقين وتحفيز الشباب على التميز والإبداع.

وأكدت أن العلوم والدعوة رسالتان متكاملتان تسهمان في بناء مجتمع قائم على المعرفة والقيم الراقية؛ وهو ما يدعوها إلى الاستجابة العاجلة لطلب معالي الوزير بالتعاون مع الباحثة لنشر ثقافة التفكير العلمي في أوساط أبناء الوزارة وعلى منصاتها المختلفة.