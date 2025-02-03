تكريم عائلة أم كلثوم في حفل الذكري الخمسين لكوكب الشرق بماسبيرو

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 فبراير 2025 02:28 مساءً - شهد حفل الذكري الخمسين لرحيل كوكب الشرق ، تكريماً خاصاً لعائلة السيدة أم كلثوم ، حيث صعدت إلي خشبة المسرح السيدتان : نادين عمرو الدسوقي ودينا الدسوقي .. من عائلة سيدة الغناء العربي .

وكان مسرح التليفزيون قد شهد أول احتفال يقام على مسرح التليفزيون في ماسبيرو ، بعد غياب طويل . وقد احتفي برج القاهرة بوضع شعار الهيئة الوطنية للإعلام ، وأضيئ المبنى بكلمتي (عودة ماسبيرو) باللون الأبيض.

رفع مسرح التليفزيون شعار كامل العدد في وقت مبكر من الحفل ، الذي حضره وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت ، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر ، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار ، ومحافظ الإسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال ، وسفراء ليبيا والجزائر والمملكة المغربية ، وعدد من نجوم السياسة والفن والإعلام تتقدمهم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، والفنانة صابرين ، والفنان أشرف زكي نقيب الممثلين ، وأبطال مسلسل أم كلثوم ، فضلاً عن نجمات ماسبيرو سناء منصور وسهير شلبي وسوزان حسن ، والعديد من أبناء ماسبيرو الذين احتفوا بعودة مسرحهم الشهير .