وزير الخارجية والهجرة يلتقي بجلالة ملك البحرين في المنامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 فبراير 2025 01:31 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وذلك خلال زيارته إلى المنامة يوم الاثنين ٣ فبراير.

نقل الوزير عبد العاطي تحيات فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى أخيه صاحب الجلالة ملك البحرين، معربًا عن تطلع السيد الرئيس لاستقبال جلالته في مصر قريبًا. كما أشاد بمستوى التعاون الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين وتعدد أطر التعاون الثنائي بينهما، وحرص الجانبين على دفع العلاقات لآفاق أرحب، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك لتعزيز أمن الخليج باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، فضلًا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة بين البلدين الشقيقين. وأعرب السيد وزير الخارجية أيضًا عن تقدير مصر البالغ لرعاية جلالة الملك للجالية المصرية بالبحرين، واعتزاز الجانب المصري بدور الجالية في دعم مسيرة التنمية البحرينية.

وقد تناول اللقاء التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية. كما تناول محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا، مشيرًا إلى أهمية التنسيق العربي المتواصل بشأن قضايا المنطقة، والبناء على ما أثمرت عنه القمة العربية الأخيرة في المنامة.

ومن جانبه، أكد جلالة ملك البحرين تقديره الكبير لفخامة السيد رئيس الجمهورية، وما يكنه لسيادته ولمصر وشعبها من محبة كبيرة، مثنيًا على ما تشهده العلاقات المصرية البحرينية من تطور متسارع، وكذا في إطار تفعيل آليات العمل المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.