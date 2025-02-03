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الوطنية للإعلام تنعي الدكتور سامي عبدالعزيز

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الوطنية للإعلام تنعي الدكتور سامي عبدالعزيز

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 فبراير 2025 12:34 مساءً - تنعي الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلمانى ، ببالغ الحزن الراحل الأستاذ الدكتور سامي عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، الذى قدم العديد من الإسهامات التي تهدف لتطوير محتوى الإعلام المصري والنهوض به.

وقد تتلمذ على يد الراحل أجيال عديدة من الصحفيين والإعلاميين ونقل لهم خبراته التى اكسبتهم مهارات متميزة و كان مثالاً في التفاني وحب العمل

وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الدكتور سامي عبد العزيز ولأسرة العمل الإعلامي داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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