طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يزورون معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 فبراير 2025 12:34 مساءً - نظمت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية زيارة طلابية إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال الفترة من 23 يناير وحتى 5 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "اقرأ .. في البدء كان الكلمة".

خلال الزيارة، تجول الطلاب في أجنحة وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الثقافة، إلى جانب العديد من دور النشر المختلفة، حيث اطلعوا على أحدث الإصدارات من الكتب والمطبوعات، وتعرفوا على الفعاليات الثقافية والعروض الفنية المصاحبة للمعرض.

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حرص الجامعة على تنظيم مثل هذه الزيارات الطلابية، لما لها من دور في تنمية الوعي الثقافي وتعزيز عادة القراءة والبحث لدى الشباب. مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى باستمرار لتوفير الفرص التي تتيح للطلاب التعرف على مختلف الثقافات واكتساب المعرفة في المجالات العلمية والأدبية، مشيدًا بالدور البارز للمعرض في تشكيل وعي الشباب الجامعي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن الأنشطة الثقافية عنصر أساسي في بناء شخصية الطالب الجامعي، مشيرًا إلى أن زيارة معرض الكتاب تعد فرصة متميزة لتعزيز الثقافة والمعرفة، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على دمج الأنشطة الثقافية مع المسار الأكاديمي، حيث تُعد القراءة ركيزة أساسية لتنمية الفكر النقدي والتحليلي لدى الطلاب، مؤكدًا استمرار الجامعة في تنظيم هذه الفعاليات كجزء من استراتيجيتها التعليمية الشاملة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت عن تنظيم الجامعات والمعاهد المصرية زيارات مجانية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتقديم كافة التيسيرات للطلاب وتوفير وسائل الانتقال لهم، لكي يشاركوا في الفعاليات المختلفة والمتنوعة التي يتم تنظيمها، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من المعرض للمساهمة في رفع درجة الوعي والثقافة لدى الشباب.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تستمر حتى 5 فبراير المقبل، بمشاركة أكثر من 1345 دار نشر من 80 دولة، وتشهد الدورة الـ56 للمعرض نجاحًا منقطع النظير وقدرة هائلة على استقطاب الجمهور من مختلف الأنحاء، وذلك لتنوع الفعاليات والمعروضات حيث يقدم المعرض 600 فعالية متنوعة تشمل أنشطة ثقافية وفنية، تقام على مدار أيام انعقاد المعرض.