نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025.. الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة عن نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، حيث تم اعتماد النتيجة من قبل محافظ القاهرة بنسبة نجاح 72.94%.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجتهم عبر المساعد الذكي على بوابة التعليم الأساسي لموقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي بالقاهرة عبر الرابط الرسمي. اختيار "التحدث مع المساعد الذكي" للحصول على النتيجة. بدء المحادثة واختيار "الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل بالقاهرة". تحديد الفصل الدراسي الأول. اختيار "الصف الدراسي" وهو الشهادة الإعدادية. إدخال رقم الجلوس. إدخال رقم الهاتف. اختيار طريقة الدفع (فيزا أو كود دفع فوري). سداد رسوم الاستعلام (25 جنيهًا). العودة إلى المحادثة مع المساعد الذكي. اختيار "عرض النتيجة" بعد إتمام عملية الدفع.

تفاصيل نتائج الشهادة الإعدادية:

عدد الطلاب المتقدمين: 199،357 طالبًا وطالبة.

199،357 طالبًا وطالبة. عدد الطلاب الحاضرين: 195،316 طالبًا وطالبة.

195،316 طالبًا وطالبة. عدد الناجحين: 142،465 طالبًا وطالبة.

142،465 طالبًا وطالبة. نسبة النجاح: 72.94%.

كما تم اعتماد نتائج:

إعدادية الصم وضعاف السمع بنسبة 96.9% .

. إعدادية المكفوفين بنسبة 86.5% .

. المدارس الدولية بنسبة 94.43% .

. إعدادية المهني بنسبة 86.09% .

. الإعدادية الرياضية بنسبة 58.59%.

أعداد الطلاب المشاركين

بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024-2025 نحو 211،342 طالبًا وطالبة.

من المتوقع أن تتيح هذه الخدمة عبر البوابة الإلكترونية توفير طريقة سهلة وسريعة للاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت.