نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الإثنين 3 فبراير 2025: معتدل نهارًا وشبورة مائية صباحًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسجل حالة الطقس اليوم الإثنين 3 فبراير 2025 اعتدالًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، حسبما أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية. تفاصيل حالة الطقس اليوم يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

يكون الطقس دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

في ساعات الليل والصباح الباكر، يكون الطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء. الشبورة المائية تتوقع الأرصاد أن تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

قد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري، السواحل الغربية، وشمال الصعيد. حالة الطقس المتوقعة للأيام المقبلة أعلنت الأرصاد عن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يومي الأربعاء والخميس، يصاحبها نشاط في الرياح على أغلب الأنحاء.

هناك اضطراب في الحركة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع في الأمواج.

انخفاض في درجات الحرارة بنحو 2-3 درجات على كافة الأنحاء.

أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

الشبورة المائية ستستمر حتى يوم الجمعة. درجات الحرارة المتوقعة اليوم القاهرة : 22° مائل للدفء نهارًا، 12° ليلًا.

: 22° مائل للدفء نهارًا، 12° ليلًا. الإسكندرية : 21° نهارًا، 11° ليلًا.

: 21° نهارًا، 11° ليلًا. المنصورة : 21° نهارًا، 12° ليلًا.

: 21° نهارًا، 12° ليلًا. كفر الشيخ : 20° نهارًا، 11° ليلًا.

: 20° نهارًا، 11° ليلًا. بورسعيد : 20° نهارًا، 16° ليلًا.

: 20° نهارًا، 16° ليلًا. الإسماعيلية : 23° نهارًا، 12° ليلًا.

: 23° نهارًا، 12° ليلًا. شرم الشيخ: 23° نهارًا، 16° ليلًا.