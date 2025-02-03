زوجة الراحل سامى عبد العزيز: لا عزاء ولا جنازة ووداعا إلى أن ألقاك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 فبراير 2025 11:26 صباحاً - نشرت الدكتورة إيمان جمعة أستاذ الإعلام السياسى بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وزوجة الدكتور الراحل سامى عبد العزيز عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، ورئيس لجنة قطاع الدراسات الإعلامية السابق بالمجلس الأعلى للجامعات

تدوينه على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك" نعت خلالها الراحل وقالت فيها " توفي زوجي الغالي الدكتور سامي عبد العزيز إن لله ووإن إليه راجعون وأعلم كم سيفتقده الكثيرين من أولاده وزملاءه وأصدقاءه.

وتابعت فى منشور الفيس بوك" أولادي نعمان ونورهان وأنا أول المكلومين فراق شخص بهذا الحجم بهذه القيمة شئ لا أصدقه حتى الآن، وبعد ننتظر دعواتكم وصلاتكم على روحه الطاهرة.

وأكدت أنه لا عزاء ولا جنازة ونتمنى أن يتفهم الجميع احتياجنا للاختلاء بأنفسنا.. سندفنه بعد قراءة القرأن على روحه الطاهرة وداعا يا سامي إلى أن ألقاك حيث لا فراق من بعدها.