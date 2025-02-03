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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة

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رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 فبراير 2025 10:29 صباحاً - ننشر لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، للفصل الأول من العام الدراسى 2024 /2025، وذلك بعد اعتماد النتيجة من محافظ القاهرة بنسبة نجاح 72.94%.

 

 

ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة اضغط هنا

واعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024 /2025 بنسبة نجاح 72.94%، كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.9% ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 86.5 % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 94.43 % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.09 % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية 58.59% .

 

وتتيح مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم الإثنين الاستعلام على نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالقاهرة برقم الجلوس عبر الرابط التالى".

 

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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