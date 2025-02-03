رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 فبراير 2025 10:29 صباحاً - ننشر لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، للفصل الأول من العام الدراسى 2024 /2025، وذلك بعد اعتماد النتيجة من محافظ القاهرة بنسبة نجاح 72.94%.

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واعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024 /2025 بنسبة نجاح 72.94%، كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.9% ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 86.5 % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 94.43 % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.09 % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية 58.59% .

وتتيح مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم الإثنين الاستعلام على نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالقاهرة برقم الجلوس عبر الرابط التالى".

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate