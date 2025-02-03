اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 فبراير 2025 10:28 صباحاً - جري اتصال هاتفي بين د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مساء الأحد ٢ فبراير مع السيد "ستيف ويتكوف" المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الإتصال جاء فى اطار التنسيق والتشاور المتواصل بين مصر والإدارة الأمريكية الجديدة، ومتابعة للاتصال الذى تم بين فخامة السيد رئيس الجمهورية والرئيس الامريكى يوم الاول من فبراير والبناء على ما شهده هذا الاتصال من حوار ايجابى بين الرئيسين.

واضاف المتحدث الرسمي بأن الإتصال شهد تشاور الوزير عبد العاطى وويتكوف حول آخر مستجدات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة والعمل علي تنفيذ مراحله الثلاث بشكل كامل، حيث اكد الوزير عبد العاطى على ضرورة استدامة وتثبيت الإتفاق، والسماح بنفاذ أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة وبوتيرة مكثفة ومتسارعة لتلبية احتياجات سكان القطاع فى ظل التدهور الحاد فى الأوضاع الإنسانية فى غزة.

واضاف المتحدث الرسمى ان الوزير عبد العاطى شدد على الدور الامريكى الهام لضمان تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، وكذلك ايجاد تسوية نهائية للصراع الفلسطينى - الاسرائيلى وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وتحقيق السلام الدائم المنشود بالمنطقة ويحقق الامن والاستقرار الذى طالما تطلعت اليه شعوب المنطقة، وينهى حالة الصراع القائمة بالإقليم منذ عقود، وذلك بالتعاون الكامل مع ادارة الرئيس ترامب.