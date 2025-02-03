انطلاق وفود 11 كلية من جامعة المنيا لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 فبراير 2025 10:28 صباحاً - انطلقت وفود 11 كلية من جامعة المنيا لزيارة فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56،حيث انطلقت وفود كليات الطب البشري والتربية والتربية النوعية والحقوق ودار العلوم والحاسبات والتربية للطفولة والهندسة والتمريض والتربيه الرياضية والصيدلة، كما زار المعرض طلاب من أجل مصر وعدد من طلاب الاتحادات الطلابية والطلاب المتميزين في الأنشطة في الفترة من 23 يناير حتى 2 فبراير الجاري، وسيتم تنظيم زيارات لباقي الكليات حتى 5 فبراير ليصل عدد الوفود إلى 20 وفدًا، وذلك في إطار السعي الدائم للجامعة لنشر المعرفة وتعزيز الثقافة لدى الطلاب.

وأكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أهمية المشاركة في هذا الحدث الثقافي الكبير الذي يُعد من أهم معارض الكتاب الدولية على مستوى العالم، لما يحتويه من إصدارات في مجالات متنوعة، من بينها الأدب، والفكر، والعلم، والتاريخ، والعلوم الطبيعية والاجتماعية، موضحًا أن هذه المشاركة تمثل فرصة ثمينة للطلاب للتعرف على أحدث الإصدارات العلمية والثقافية، كما تعزز من ثقافة القراءة والاطلاع في مختلف المجالات، كما يعبر المعرض عن مكانة مصر الحضارية ودورها الريادي في تعزيز الثقافة.

وتفقد الطلاب خلال هذه الزيارات أجنحة وزارات الدفاع والداخلية والثقافة وهيئة الرقابة الإدارية، والعديد من الأجنحة الأخرى ودور النشر المختلفة، حيث تعرفوا على أحدث الإصدارات من الكتب المطبوعات. وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه المشاركة، مؤكدين أن المعرض يعتبر فرصة للتعرف على المعرض وما يحتويه من كتب متنوعة لزيادة وعيهم الثقافي والفكري.

وفي سياق متصل، نظمت جامعة المنيا زيارة لوفد من الطلاب الوافدين إلى المعرض، وتضمنت الزيارة جولة داخل المعرض للطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، حيث قاموا بزيارة الأجنحة المخصصة لأهم دور النشر المحلية والدولية وأعربوا عن إعجابهم بتنظيم المعرض وكثرة العناوين الثقافية التي يقدمها، وأكدوا أن هذه التجربة ساعدتهم في تعزيز معرفتهم بالثقافة العربية والعالمية.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت عن تنظيم الجامعات والمعاهد المصرية زيارات مجانية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتقديم كافة التيسيرات للطلاب وتوفير وسائل الانتقال لهم، لكي يشاركوا في الفعاليات المختلفة والمتنوعة التي يتم تنظيمها، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من المعرض للمساهمة في رفع درجة الوعي والثقافة لدى الشباب.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تستمر حتى 5 فبراير المقبل، بمشاركة أكثر من 1345 دار نشر من 80 دولة، وتشهد الدورة الـ56 للمعرض نجاحًا منقطع النظير وقدرة هائلة على استقطاب الجمهور من مختلف الأنحاء، وذلك لتنوع الفعاليات والمعروضات حيث يقدم المعرض 600 فعالية متنوعة تشمل أنشطة ثقافية وفنية، تقام على مدار أيام انعقاد المعرض.