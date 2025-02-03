نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الإثنين 3 فبراير 2025: استقرار درجات الحرارة مع تحذير من شبورة مائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، والتي تتناسب مع الليلة 25 من شهر طوبة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على معظم الأنحاء.

يشمل ذلك القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

تفاصيل الطقس اليوم

الطقس في القاهرة الكبرى : سيكون معتدلًا مع درجة حرارة عظمى تبلغ 22 درجة مئوية.

: سيكون معتدلًا مع درجة حرارة عظمى تبلغ 22 درجة مئوية. الطقس في الصعيد : دافئًا حيث تقترب درجات الحرارة من 30 درجة مئوية في جنوب سيناء و جنوب الصعيد .

: دافئًا حيث تقترب درجات الحرارة من 30 درجة مئوية في و . الطقس ليلًا: سيشهد الطقس انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة ليصبح شديد البرودة في أغلب الأنحاء، وخاصة في ساعات الصباح الباكر.

تحذيرات الأرصاد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكوّن شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خصوصًا القريبة من المسطحات المائية.

قد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد.

حالة البحرين

البحر المتوسط : حالة البحر ستكون بين الخفيفة والمعتدلة ، مع ارتفاع الموج من 0.5 متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

: حالة البحر ستكون بين ، مع ارتفاع الموج من 0.5 متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. البحر الأحمر: حالة البحر معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1 متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المدن المصرية

القاهرة : 22 العظمى، 12 الصغرى.

: 22 العظمى، 12 الصغرى. مدينة 6 أكتوبر : 21 العظمى، 10 الصغرى.

: 21 العظمى، 10 الصغرى. الإسكندرية : 21 العظمى، 11 الصغرى.

: 21 العظمى، 11 الصغرى. أسوان : 28 العظمى، 14 الصغرى.

: 28 العظمى، 14 الصغرى. مرسى علم : 25 العظمى، 16 الصغرى.

: 25 العظمى، 16 الصغرى. شرم الشيخ : 23 العظمى، 16 الصغرى.

: 23 العظمى، 16 الصغرى. الإسماعيلية : 23 العظمى، 12 الصغرى.

: 23 العظمى، 12 الصغرى. السويس : 22 العظمى، 12 الصغرى.

: 22 العظمى، 12 الصغرى. الفيوم: 22 العظمى، 11 الصغرى.

تُظهر هذه التوقعات طقسًا مائلًا للبرودة في أغلب المناطق خلال الليل، مع طقس معتدل في النهار على المناطق الشمالية، في حين يكون دافئًا في جنوب البلاد.

يُنصح المواطنين بالحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.