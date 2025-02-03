عمرو أديب يطالب الحكومة بمراعاة الفئات المختلفة في الحزمة الاجتماعية الجديدة

أحمد جودة - القاهرة - دعوات لتخفيف الأعباء قبل رمضان: "المصريين يستحقون حياة كريمة"

وجه الإعلامي عمرو أديب نداءً إلى الحكومة بضرورة مراعاة جميع الفئات الاجتماعية في الحزمة الاجتماعية الجديدة المقرر إقرارها في 2025، مشددًا على أهمية دعم المواطنين مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة في احتياجات الأسر المصرية.

"وسعوا على الناس".. مطالب بتحسين مستوى المعيشة

وخلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية MBC مصر، مساء الأحد، أكد أديب أن المصريين يستحقون تحسين أوضاعهم المعيشية، قائلًا: "المصريين من حقهم يشتروا حاجات رمضان، الولاد لازم يدوقوا الحاجة، إحنا محتاجين زقة في الدخل شوية، أنتم كرماء وإحنا نستاهل"، وأضاف مخاطبًا الحكومة: "وسعوا على الناس شوية في الأيام الجاية، مفيش أسوأ من إنك تستقبل رمضان وأنت مش قادر توفر احتياجات أسرتك".

"خلوا الناس تعيش".. مطالب بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة

وأشار أديب إلى أن المواطنين يطمحون إلى حياة كريمة تتضمن القدرة على شراء السلع الأساسية دون معاناة، قائلًا:"الناس عايزة تاكل حتة لحمة، وفرخة، وبيض، ونحضر كنافة بشوية مكسرات، أيوة مكسرات، خلوا الناس تعيش".

كما شدد على أهمية أن تراعي الحزمة الاجتماعية الجديدة هذه الاحتياجات، قائلًا: "خدوا بالكم إن الحياة تبقى ظريفة على الناس".