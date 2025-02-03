نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس اليوم الاثنين 3 يناير 2025: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تغيرات في حالة الطقس اليوم الاثنين 3 يناير 2025، حيث تشهد معظم أنحاء البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح وسقوط أمطار متفرقة، خاصة على المناطق الشمالية.

تغيرات الطقس خلال الأيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس ستشهد تغيرًا ملحوظًا اعتبارًا من يوم الأربعاء ولمدة 72 ساعة، حيث من المتوقع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد خلال فترات متقطعة، وسط استمرار انخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى 19 درجة مئوية، بانخفاض يصل إلى درجتين خلال ساعات النهار مقارنة بالأيام الماضية.

حالة الطقس اليوم

نهارًا:

طقس معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية وشمال الصعيد. طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ليلًا:

الطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

على أغلب الأنحاء، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

حالة البحرين

البحر المتوسط: حالة البحر خفيفة إلى معتدلة ، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 إلى 1.5 متر ، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية .

حالة البحر ، وارتفاع الموج يتراوح بين ، والرياح . البحر الأحمر: حالة البحر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات