نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل | نتيجة الإعدادية بالدقهلية 2025 متاحة الآن.. رابط مباشر للاستعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل | نسبة نجاح مرتفعة في نتيجة إعدادية الدقهلية.. احصل على نتيجتك فورًا!

اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، بنسبة نجاح بلغت 89.4 بالمئة، وذلك بعد عرض النتيجة من قبل الدكتور أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

إحصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2025

بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 126294 طالبا وطالبة، بينما وصل عدد الطلاب الناجحين الحاصلين على 50 بالمئة فأكثر من المجموع الكلي إلى 112937 طالبا وطالبة، مما يعكس ارتفاع نسبة النجاح هذا العام.

تهنئة المحافظ للطلاب الناجحين والمتفوقين

قدم اللواء طارق مرزوق التهنئة القلبية للطلاب الأوائل والناجحين، مشيدا بجهودهم الكبيرة خلال الفصل الدراسي الأول، كما وجه الشكر لأولياء الأمور على دعمهم المستمر لأبنائهم، وأثنى على جهود مديرية التربية والتعليم بالدقهلية والمعلمين، مؤكدا أن هذه النسبة المرتفعة تعكس التزام الجميع بالارتقاء بالمنظومة التعليمية.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول

اللغة العربية: 40 درجة

اللغة الإنجليزية: 30 درجة

الرياضيات: 30 درجة

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

العلوم: 20 درجة

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، عبر إدخال رقم الجلوس للاستعلام عن الدرجات والمجموع الكلي.

خطوات تقديم التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية

في حال الرغبة في تقديم تظلم على النتيجة، يمكن للطلاب التوجه إلى الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، واتباع الإجراءات المحددة لطلب مراجعة الدرجات، على أن يتم فتح باب التظلمات خلال الأيام المقبلة.

بعض النصائح للتعامل مع النتيجة بشكل إيجابي:

1. التحلي بالهدوء والثقة بالنفس

لا تدعي القلق يسيطر عليكِ، فالمستقبل لا يتوقف على هذه النتيجة فقط.

تذكري أن النجاح الحقيقي يعتمد على التعلم المستمر والاجتهاد.

2. الاطلاع على الدرجات وتحليلها

قومي بمراجعة درجاتكِ في كل مادة وفهم نقاط القوة والضعف لديكِ.

إذا حصلتِ على درجات أقل من المتوقع، لا تيأسي، بل حددي الأسباب وابحثي عن طرق للتحسين.

3. عدم المقارنة بالآخرين

لكل طالبة قدراتها الخاصة، فلا تقارني نفسكِ بزميلاتكِ، بل اجتهدي لتطوير نفسكِ.

4. الاحتفال بالإنجازات الصغيرة

مهما كانت النتيجة، احتفلي بجهودكِ التي بذلتِها طوال الفصل الدراسي.

حتى لو لم تحققي الدرجة التي كنتِ تطمحين إليها، فهناك دائمًا فرصة للتحسين في المستقبل.

5. التخطيط للخطوة القادمة

إذا كانت النتيجة جيدة، استمري في العمل الجاد للحفاظ على التفوق.

إذا كانت النتيجة أقل من المتوقع، ضعي خطة لتحسين مستواكِ في المواد التي تحتاجين فيها إلى تقوية.

6. استشارة المعلمين وأولياء الأمور