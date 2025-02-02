عاجل | محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 89.4%

أحمد جودة - القاهرة - عاجل | الآن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية.. استعلم برقم الجلوس!

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 89.4%.. اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول "إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالدقهلية" للعام الدراسي 2024/2025 م وذلك بنسبة نجاح 89.4 %.

نتيجة الشهادة الإعدادية.. جاء ذلك بعد عرض النتيجة من قبل الدكتور أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، الذي أوضح أن عدد من تقدموا للامتحانات بالفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلغ 126 آلاف و294 طالبا وطالبة، وأن متوسط الحاصلين على 50% فأكثر من المجموع الكلي 112 ألف و937 طالبا وطالبة.



وبعث اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بخالص التهاني القلبية للطلاب الأوائل والناجحين، وأولياء الأمور، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

عند ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، من المهم أن تتعامل الطالبة مع الأمر بهدوء وثقة، سواء كانت النتيجة مرضية أو أقل من التوقعات.

إليكِ بعض النصائح للتعامل مع النتيجة بشكل إيجابي:

1. التحلي بالهدوء والثقة بالنفس

لا تدعي القلق يسيطر عليكِ، فالمستقبل لا يتوقف على هذه النتيجة فقط.

تذكري أن النجاح الحقيقي يعتمد على التعلم المستمر والاجتهاد.

2. الاطلاع على الدرجات وتحليلها

قومي بمراجعة درجاتكِ في كل مادة وفهم نقاط القوة والضعف لديكِ.

إذا حصلتِ على درجات أقل من المتوقع، لا تيأسي، بل حددي الأسباب وابحثي عن طرق للتحسين.

3. عدم المقارنة بالآخرين

لكل طالبة قدراتها الخاصة، فلا تقارني نفسكِ بزميلاتكِ، بل اجتهدي لتطوير نفسكِ.

4. الاحتفال بالإنجازات الصغيرة

مهما كانت النتيجة، احتفلي بجهودكِ التي بذلتِها طوال الفصل الدراسي.

حتى لو لم تحققي الدرجة التي كنتِ تطمحين إليها، فهناك دائمًا فرصة للتحسين في المستقبل.

5. التخطيط للخطوة القادمة

إذا كانت النتيجة جيدة، استمري في العمل الجاد للحفاظ على التفوق.

إذا كانت النتيجة أقل من المتوقع، ضعي خطة لتحسين مستواكِ في المواد التي تحتاجين فيها إلى تقوية.

6. استشارة المعلمين وأولياء الأمور

تحدثي مع معلميكِ لمعرفة كيفية تحسين أدائكِ في المستقبل.

ناقشي الأمر مع والديكِ، فدعمهم سيساعدكِ على تجاوز أي صعوبات.

7. التفكير بإيجابية والاستعداد للمستقبل