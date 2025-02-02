وزير الخارجية يصل إلى المنامة ويستقبله نظيره البحريني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 08:34 مساءً - وصل وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، مساء اليوم، الأحد، إلى العاصمة البحرينية المنامة، حيث كان في استقباله بالمطار الدكتورعبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.

ومن المنتظر أن يبحث الوزير عبد العاطي خلال الزيارة مع كبار المسئولين البحرينيين سبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المختلفة، فضلًا عن تبادل الرؤى إزاء التحديات الإقليمية الملحة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

كما يلتقى وزير الخارجية بأعضاء الجالية المصرية وبعض المستثمرين البحرينيين.