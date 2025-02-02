متحدث الوزراء يعلن عن حزمة حماية اجتماعية للتخفيف عن المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 08:34 مساءً - تحدث المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حول اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم، قائلا:" الاجتماع كان يدرس تصورات وزارة المالية والتضامن الاجتماعى للحزمة الاجتماعية وما يمكن تقديمه للشرائح المستهدفة.

وأضاف محمد الحمصانى خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أنه تم شرح تصورات كل جهة وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية الانتهاء من الشكل النهائى لتصور الحماية الاجتماعية خلال الفترة القليلة المقبلة، وسيتم عرضها على الرئيس السيسى قبل إقرارها وإعلانها.

ولفت إلى أنه عادة ما يكون هناك دعم موجه للأسر الأولى بالرعاية، وزيادة فى المرتبات والمعاشات، والاقتراب من الشهر الكريم فرصة لتقديم الدعم اللازم، موضحا أنه ليس هناك ميعاد محدد ولكن سيتم تحديده بعد العرض على رئيس الجمهورية، وسيكون هناك حزمة حماية اجتماعية للتخفيف على المواطنين.

وفى سياق منفصل، لفت محمد الحمصانى إلى أن اجتماع اليوم مع الكاتب الصحفى ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى كان مهما لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار، حيث شدد ضياء رشوان على دعم الدولة فى رفض التهجير، وأن الحوار سيسعى لوضع الرؤى والأفكار والسيناريوهات المختلفة لكيفية التحرك.

وذكر محمد الحمصانى أن التوصيات السابقة يتم تنفيذها والتنسيق بشأنها مع الجهات المختلفة ومتابعة التوصيات والعمل على تنفيذها، حيث أشار رشوان إلى وجود استحقاقات سياسية مهمة خلال الفترة المقبلة منها انتخابات البرلمان، وقوانين مباشرة الحقوق السياسية.