وزير الخارجية يتوجه إلى مملكة البحرين في زيارة ثنائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 07:32 مساءً - توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الأحد ٢ فبراير إلى مملكة البحرين الشقيقة، في زيارة تستهدف تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين.

ومن المنتظر أن تشهد زيارة الوزير عبد العاطي التباحث مع كبار المسئولين البحرينيين بشأن سبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المختلفة، فضلًا عن تبادل الرؤى إزاء التحديات الإقليمية الملحة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. ومن المقرر أن يلتقي أيضًا السيد وزير الخارجية بأعضاء الجالية المصرية وبعض المستثمرين البحرينيين.