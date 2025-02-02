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وزير الخارجية يتوجه إلى مملكة البحرين في زيارة ثنائية

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وزير الخارجية يتوجه إلى مملكة البحرين في زيارة ثنائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 07:32 مساءً - توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الأحد ٢ فبراير إلى مملكة البحرين الشقيقة، في زيارة تستهدف تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين.

ومن المنتظر أن تشهد زيارة الوزير عبد العاطي التباحث مع كبار المسئولين البحرينيين بشأن سبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المختلفة، فضلًا عن تبادل الرؤى إزاء التحديات الإقليمية الملحة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. ومن المقرر أن يلتقي أيضًا السيد وزير الخارجية بأعضاء الجالية المصرية وبعض المستثمرين البحرينيين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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