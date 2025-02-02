نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة رسميًا.. الاستعلام خلال ساعات برقم الجلوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد محافظة القاهرة لإتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بنسبة نجاح بلغت 72.94%.

إحصائيات ونسب النجاح

بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 199،357 طالبًا وطالبة، حضر منهم 195،316، ونجح 142،465.

كما جاءت نسب النجاح في الفئات المختلفة على النحو التالي:

- الصم وضعاف السمع: 96.9%

- إعدادية المكفوفين: 86.5%

- المدارس الدولية: 94.43%

- الإعدادية المهنية: 86.09%

- الإعدادية الرياضية: 58.59%

كيفية الاستعلام عن النتيجة

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتيجة برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من خلال الرابط: [www.cairo.gov.eg](http://www.cairo.gov.eg).

يتم إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة ثم الضغط على زر "عرض النتيجة".

إجراءات التظلمات والدور الثاني

أوضحت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن النتيجة ستكون متاحة رسميًا اعتبارًا من الغد.

كما أكدت إمكانية تقديم التظلمات من خلال الإدارات التعليمية وفقًا للإجراءات المعتمدة. أما الطلاب الذين لم يحققوا النجاح في بعض المواد، فسيكون لديهم فرصة إعادة الامتحان في الدور الثاني.

وتشدد محافظة القاهرة على ضرورة الاستعلام عن النتيجة عبر الموقع الرسمي فقط لضمان الحصول على المعلومات الدقيقة.