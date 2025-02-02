أحمد جودة - القاهرة - مواعيد الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم، الصلاة اليوم.

اذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم في مدن ومحافظات مصر

تعد الصلاة هي عماد الدين، وركن أساسي من أركان الإسلام، وفرض على المسلمين في اليوم الواحد 5 صلوات في رحله الإسراء والمعراج، ويبحث الكثير من المواطنين عن موعد الفرائض الخمس.

وفيما يلي نستعرض لكم مواعيد الصلاة اليوم الأحد الموافق 2 يناير 2025، والموافق 3 شعبان لعام 1446 هجريا في مختلف محافظات مصر.

مواعيد الصلاة اليوم في مدن ومحافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم