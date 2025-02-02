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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم في مدن ومحافظات مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - مواعيد الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم، الصلاة اليوم.
اذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم في مدن ومحافظات مصر
تعد الصلاة هي عماد الدين، وركن أساسي من أركان الإسلام، وفرض على المسلمين في اليوم الواحد 5 صلوات في رحله الإسراء والمعراج، ويبحث الكثير من المواطنين عن موعد الفرائض الخمس.
وفيما يلي نستعرض لكم مواعيد الصلاة اليوم الأحد الموافق 2 يناير 2025، والموافق 3 شعبان لعام 1446 هجريا في مختلف محافظات مصر.
مواعيد الصلاة اليوم في مدن ومحافظات مصر
|مدن مصر
|دوت الخليج
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القاهرة
|5:16
|12:09
|3:11
|5:33
|6:53
|الإسكندرية
|5:22
|12:14
|3:15
|5:37
|6:57
|الجيزة
|5:16
|12:09
|3:11
|5:33
|6:53
|بورسعيد
|5:12
|12:04
|3:05
|5:27
|6:47
|السويس
|5:11
|12:04
|3:06
|5:28
|6:47
|المحلة الكبرى
|5:17
|12:09
|3:10
|5:32
|6:52
|الأقصر
|5:07
|12:03
|3:11
|5:34
|6:50
|أسيوط
|5:14
|12:09
|3:15
|5:38
|6:55
|المنصورة
|5:16
|12:08
|3:09
|5:31
|6:51
|تندة
|5:16
|12:11
|3:16
|5:39
|6:56
|الفيوم
|5:17
|12:10
|3:14
|5:36
|6:55
|الزقازيق
|5:15
|12:08
|3:09
|5:31
|6:51
|الإسماعيلية
|5:12
|12:05
|3:06
|5:28
|6:48
|كفر الدوار
|5:21
|12:13
|3:14
|5:36
|6:56
|أسوان
|5:05
|12:02
|3:12
|5:35
|6:51
|قنا
|5:07
|12:03
|3:11
|5:33
|6:50
|حلوان
|5:15
|12:08
|3:11
|5:33
|6:52
|البحيرة
|5:20
|12:12
|3:13
|5:35
|6:55
|المنيا
|5:16
|12:11
|3:16
|5:38
|6:56
|سوهاج
|5:12
|12:07
|3:14
|5:37
|6:53
|بني سويف
|5:16
|12:09
|3:13
|5:35
|6:54
|شبين الكوم
|5:17
|12:10
|3:11
|5:33
|6:53
|بنها
|5:16
|12:09
|3:11
|5:33
|6:52
|طلخا
|5:16
|12:08
|3:09
|5:31
|6:51
|كفر الشيخ
|5:18
|12:10
|3:11
|5:33
|6:53
|ملوي
|5:16
|12:10
|3:16
|5:38
|6:56
|دكرنس
|5:15
|12:07
|3:08
|5:30
|6:50
|إدفو
|5:06
|12:02
|3:11
|5:34
|6:50
|بلبيس
|5:15
|12:07
|3:09
|5:31
|6:51
|العريش
|5:06
|11:58
|2:59
|5:21
|6:41
|جرجا
|5:11
|12:06
|3:14
|5:36
|6:53
|الحوامدية
|5:16
|12:09
|3:11
|5:33
|6:53
|إدكو
|5:20
|12:13
|3:13
|5:35
|6:55
|بلقاس
|5:16
|12:08
|3:09
|5:31
|6:51
|دسوق
|5:19
|12:11
|3:12
|5:34
|6:54
|أبو كبير
|5:15
|12:07
|3:08
|5:30
|6:50
|قليوب
|5:16
|12:09
|3:11
|5:33
|6:53
|أخميم
|5:11
|12:07
|3:14
|5:36
|6:53
|المطرية
|5:16
|12:08
|3:11
|5:33
|6:52
|الغردقة
|5:04
|11:58
|3:05
|5:27
|6:44
|زفتي
|5:16
|12:09
|3:10
|5:32
|6:52
|طهطها
|5:12
|12:08
|3:15
|5:37
|6:54
|سمالوط
|5:17
|12:11
|3:16
|5:38
|6:56
|شيرتوان المطار
|5:15
|12:08
|3:10
|5:32
|6:52
|حوش عيسى
|5:20
|12:12
|3:13
|5:35
|6:55
|منوف
|5:17
|12:10
|3:12
|5:34
|6:53
|أشمون
|5:17
|12:10
|3:12
|5:34
|6:53
|منفلوط
|5:15
|12:10
|3:16
|5:38
|6:56
|دمياط
|5:15
|12:06
|3:07
|5:29
|6:49
|كفر الزيات
|5:18
|12:10
|3:12
|5:34
|6:5