كشف حقيقة إدعاء شخص بإنتشار حالات خطف للأطفال بالقاهرة للإتجار فى أعضائهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 05:26 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص وقيامه بالإدعاء بإنتشار حالات خطف الأطفال، وتخديرهم وسرقة أعضائهم والإتجار فيها بنطاق محافظة القاهرة.

بالفحص تبين عدم وجود أية بلاغات فى هذا الشأن وعدم صحة ما تم تداوله، وتم تحديد وضبط القائم على النشر، وهو عامل مقيم بمحافظة أسيوط، وبمواجهته أقر بنشره مقطع الفيديو المشار إليه دون علمه بأية وقائع محددة، بقصد الحصول على نسبة مشاهدات عالية وزيادة عدد المتابعين لصفحته لتحقيق مكاسب مادية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.