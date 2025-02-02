إحباط محاولة جلب كمية من المخدرات ومصرع 2 وضبط 4 فى تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 05:26 مساءً -

فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة، فقد وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام بؤرة إجرامية تضم 6 عناصر شديدة الخطورة بمحاولة جلب وتهريب كمية من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائهم.

وتم إستهدافهم بأسيوط بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وحال إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين وضبط 4 آخرين، وضٌبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن 10 كيلو جرام آيس، و4 كيلو جرام أفيون، و5 أسلحة نارية عبارة عن 3 بنادق آلية وخرطوش و2 فرد خرطوش، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية,