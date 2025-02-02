معبر رفح يستقبل 46 مصابا ومرافقيهم لنقلهم للمستشفيات بشمال سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 04:29 مساءً - استقبل معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الأحد، الفوج الثاني من المصابين والمرضي الفلسطينيين القادمين من الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة برفقة عدد من ذويهم المرافقين لهم، وجاري نقلهم على متن سيارات إسعاف مجهزة طبيا إلى المستشفيات المختصة بشمال.

وحسب حركة بيانات معبر رفح البري، وصل 46 مصابا ومريضا فلسطينيا، بجانب مرافقيهم، للجانب المصري من المعبر وجاري نقلهم إلى المستشفيات بشمال سيناء والمحافظات.

وتتوقف نحو 100 سيارة إسعاف مصرية مجهزة طبيا على أحدث مستوى أمام وداخل معبر رفح البري، لنقل المصابين والمرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، حال وصولهم إلى الجانب المصري من المعبر.

ويتواجد داخل المعبر فريق طبي مصري يقوم بتوقيع الكشف الطبي على المصابين والمرضى الفلسطينيين وتحويلهم حسب احتياجات كل حالة إلى المستشفيات المختصة لتلقي العلاج.

وأكد الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن مستشفيات شمال سيناء بالشيخ زويد والعريش وبئر العبد، في حالة استعداد لتقديم الرعاية الطبية المطلوبة بتوفير الأطقم الطبية اللازمة من أطباء ومسعفين وأجهزة طبية ومساعدات.

واستقبلت مستشفى العريش والشيخ زويد مساء أمس السبت ، 50 مريضا من الأطفال المصابين بأمراض القلب والسرطان ، حيث كان في استقبالهم اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، الذي وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

تاجز

اخبار شمال سبناء ، شمال سيناء ، معبر رفح البري ، المصابين والمرضى الفلسطينيين ، مستشفى العريش العام ، مستشفى معبر رفح يستقبل الشيخ زويد بشمال سيناء