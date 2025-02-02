إقبال كبير علي قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة لحلايب وشلاتين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 04:28 مساءً - دعمًا لجهود الدولة المصرية الشاملة لبناء الإنسان المصري تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030م بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ شهدت قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة لحلايب وشلاتين إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن القافلة تم تسييرها ضمن رؤية الجامعة المتكاملة نحو خدمة المجتمع، جنبًا إلى جنبٍ مع الخدمات التعليمية والبحثية.

وبيَّن صديق أن قافلة جامعة الأزهر الشاملة تضمنت عديدًا من الخدمات؛ منها: الكشف الطبي في نحو 18 تخصصًا، تشمل: الباطنة، والجراحة، والرمد، والأطفال، والأسنان، بجانب تخصصات أخرى عديدة، لافتًا إلى أن أعضاء القافلة يقومون بتوقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان لنحو 1600حالة، وتحويل 35 حالة إلى مستشفيات جامعة الأزهر لإجراء عمليات جراحية بالمجان.

وأضاف صديق أنه بجانب الخدمات الطبية التي تقدمها القافلة يتم توزيع مجموعة من المساعدات الغذائية والعينية في منطقتي حلايب وأبو رماد تتضمن كراتين مواد غذائية ولحومًا طازجة وعددًا كبيرًا من الأغطية، بجانب مساعدات من الدقيق والعسل.

كما أضاف نائب رئيس الجامعة أن القافلة بجانب عملها نظمت العديد من الندوات التوعوية في مجال الإسعافات الأولية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري بهدف توعية المواطنين.

جدير بالذكر أن قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة إلى حلايب وشلاتين تم تسييرها بالتعاون مع مؤسسات الدولة الوطنيه والعديد من مؤسسات المجتمع المدني.