رسمياً .. الزمالك يعلن ضم محمود جهاد لمدة 4 مواسم ونصف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 03:32 مساءً - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع محمود جهاد لاعب وسط فريق فاركو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ووقع محمود جهاد على عقود الانتقال لنادي الزمالك رسمياً لمدة أربعة مواسم ونصف، بعد الاتفاق مع ناديه على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

يأتي التعاقد مع محمود جهاد في إطار سياسة النادي بالتعاقد مع العناصر التي طلب الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس ضمها لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.