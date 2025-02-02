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وزير الخارجية والهجرة: مصر تبذل كافة المساعي لاستعادة الاستقرار والسلم في السودان

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة: مصر تبذل كافة المساعي لاستعادة الاستقرار والسلم في السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وحدة السودان وسلامة أراضيه

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره السوداني

وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير خارجية السودان


استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد ٢ فبراير، الدكتور علي يوسف الشريف، وزير خارجية السودان، وذلك للتشاور حول العلاقات الثنائية بين البلدين، والوقوف على آخر التطورات الميدانية في السودان.

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مؤتمر وزير الخارجية ونظيره السوداني

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية، أشاد بخصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين، مشددًا على تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق خلال هذه المرحلة الدقيقة، والعزم على بذل كافة المساعي لاستعادة الاستقرار والسلم في السودان، وذلك في إطار دعم مصر الكامل له ولمؤسساته الوطنية، مشددا على موقف مصر الداعي لاحترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان، فضلا عن تعزيز جهود الاستجابة الإنسانية به.

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وزير الخارجية ونظيره السوداني

كما شهد اللقاء تشاورًا بين الوزيرين، حول الجهود الرامية لضمان استئناف السودان لأنشطته في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى أوجه انخراط مصر بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية المختلفة الرامية لدعم السودان الشقيق.

واختتم السفير خلاف، تصريحاته بالإشارة إلى أن اللقاء شهد التطرق إلى ملف الأمن المائي، حيث أعرب الجانبان عن أهمية استمرار التعاون والتنسيق المستمر للحفاظ على المصالح الوجودية المشتركة للشعبين الشقيقين في ظل وحدة مصيرهما، وباعتبارهما دولتي مصب لنهر النيل.

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اجتماع وزير الخارجية المصري مع وزير الخارجية السوداني
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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