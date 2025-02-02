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أحمد جودة - القاهرة - كواليس درجات الحرارة..ماذا يحدث اليوم بشأن حالة الطقس..طقس الأحد: اعتدال نهاري وبرودة شديدة ليلًا مع شبورة مائية كثيفة.

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تعرف على حالة الطقس اليوم في مصر والظواهر الجويه المتوقعه اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 2 فبراير 2025، حيث تسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار، بينما يستمر الطقس في الليل شديد البرودة، مع ظهور شبورة مائية كثيفة على العديد من المناطق.

إليك تفاصيل درجات الحرارة وأحوال الطقس

تشهد القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد طقسًا معتدل الحرارة خلال النهار، في حين يكون مائلًا للدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

مع حلول الليل، تصبح الأجواء باردة للغاية على مختلف أنحاء البلاد، خاصة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر.

تعرف على الظواهر الجويه وشبورة مائية كثيفة تضرب البلاد

تتكون شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح، تمتد من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتؤثر على الطرق الزراعية والسريعة، بالإضافة إلى المناطق القريبة من المسطحات المائية.

وتشمل الشبورة الكثيفة القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

✓ القاهرة: العظمى 21 درجة – الصغرى 12 درجة.

✓الإسكندرية: العظمى 21 درجة – الصغرى 11 درجة.

✓ مطروح: العظمى 20 درجة – الصغرى 10 درجات.

✓ سوهاج: العظمى 24 درجة – الصغرى 10 درجات.

✓ قنا: العظمى 27 درجة – الصغرى 11 درجة.

✓ أسوان: العظمى 28 درجة – الصغرى 14 درجة.

توصيات وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس

نظرًا لانخفاض درجات الحرارة ليلًا وانتشار الشبورة الكثيفة، تنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال الليل وفي الصباح الباكر، وتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة شبورة.

كما يُفضل تجنب الأنشطة البحرية في حال اضطراب حركة الرياح على السواحل.

يبقى الطقس في هذه الفترة متأثرًا بأجواء الشتاء، لذا يُنصح بمتابعة النشرات الجوية لمعرفة أي تغيرات قد تطرأ على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.