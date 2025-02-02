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أحمد جودة - القاهرة - منخفض جوي..حالة الطقس اليوم في مصر وتحديات عاجلة من الأرصاد للمواطنين حالة الطقس في مصر: انخفاض درجات الحرارة وتقلبات جوية متوقعة.

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تعرف على أحوال الطقس في الأسبوع الأول من فبراير

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الأسبوع الأول من فبراير، محذرة من تأثر البلاد بمنخفض جوي يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، إلى جانب نشاط ملحوظ للرياح.

وأوضحت الهيئة أن التغيرات الجوية ستبدأ يوم الأربعاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل يصل إلى درجتين مئويتين على مختلف أنحاء البلاد، مما يزيد من الشعور بالبرودة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

تفاصيل طقس الأحد 2 فبراير 2025

من المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا خلال ساعات النهار في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما سيكون دافئًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومع ذلك، ستسجل درجات الحرارة ارتفاعًا عن المعدلات الطبيعية بنحو ثلاث درجات مئوية.

أما خلال الليل، فسيكون الطقس شديد البرودة على أغلب المناطق، مع تذبذب واضح بين درجات الحرارة العظمى والصغرى.

كما حذرت الأرصاد الجوية من تشكل الشبورة المائية الكثيفة في ساعات الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية ويشكل خطرًا أثناء القيادة.

حالة الطقس

إرشادات وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين

أوصت الهيئة المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح، بسبب انخفاض مستوى الرؤية الناتج عن الشبورة المائية.

كما شددت على أهمية ارتداء الملابس الثقيلة في ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة في المناطق الداخلية التي تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

تعرف على درجات الحرارة اليوم

✓ القاهرة: 21° / 12°

✓ الإسكندرية: 21° / 11°

✓ مطروح: 20° / 10°

✓ الغردقة: 24° / 14°

✓ شرم الشيخ: 24° / 16°

✓ الأقصر: 27° / 11°

✓ أسوان: 28° / 14°

توقعات هيئة الأرصاد الجوية للأيام القادمة

من المتوقع أن تستمر التقلبات الجوية حتى نهاية الأسبوع، مع احتمال زيادة نشاط الرياح وسقوط الأمطار على بعض المناطق.

كما تشير التوقعات إلى أن فبراير سيشهد موجات باردة متفرقة، مما يتطلب متابعة مستمرة للتحديثات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.