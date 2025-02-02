نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة جديدة للطلاب.. بدء تقديم تظلمات نتائج الامتحانات في الجيزة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن بدء تلقي طلبات التظلم على نتائج صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، إضافة إلى الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024/2025. ويستمر استقبال التظلمات اعتبارًا من اليوم الأحد 2 فبراير ولمدة 15 يومًا.

يتيح هذا الإجراء الفرصة للطلاب وأولياء أمورهم لمراجعة أوراق الإجابة والتأكد من صحة عملية التصحيح ورصد الدرجات. ويتعين على ولي الأمر تسجيل المواد التي يرغب في التظلم بشأنها عبر سداد الرسوم المقررة، وفقًا للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يتم الدفع في الإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع استلام إيصال رسمي.

رسوم التظلم وآلية الاسترداد

حددت المديرية الرسوم المقررة للتظلمات وفقًا للمرحلة الدراسية على النحو التالي:

- من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي: 20 جنيهًا لكل مادة.

- الصف الثالث الإعدادي: 35 جنيهًا لكل مادة.

- الصفين الأول والثاني الثانوي: 40 جنيهًا لكل مادة.

وفي حال ثبوت أحقية الطالب في الحصول على درجات إضافية بعد مراجعة أوراقه، يتم استرداد المبلغ المدفوع نظير التظلم.

خطوات التظلم

يمكن للطلاب وأولياء الأمور تسجيل التظلمات، والاطلاع على موعد فحص أوراق الإجابة، وكذلك معرفة نتائج التظلم من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لهذه الخدمة.

ويأتي نظام التظلمات ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لضمان الشفافية والنزاهة في العملية التعليمية، وتمكين الطلاب من الحصول على حقوقهم في التقييم العادل.

وتدعو المديرية جميع الطلاب الراغبين في تقديم تظلمات إلى الالتزام بالمواعيد المحددة والإجراءات المنظمة، لضمان سير العملية بسلاسة وشفافية.