نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول محافظة السويس بنسبة نجاح 85.3% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024، حيث بلغت نسبة النجاح 85.3%.

جاء هذا الإعلان بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، والأستاذ سيد حمدان، وكيل مديرية التربية والتعليم، والأستاذة سلمى الشاعر، مستشار المحافظ لشؤون التعليم، بالإضافة إلى الأستاذ شعبان يوسف، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.

وأشار المحافظ إلى أهمية تكثيف الجهود لتحسين النظام التعليمي في المحافظة، بهدف إعداد جيل من الشباب المتعلم والمتميز الذي يستطيع خدمة المجتمع.

كما أعرب عن شكره وتقديره للعاملين بمديرية التربية والتعليم والمعلمين على دورهم الكبير في دعم العملية التعليمية.

عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بالسويس

بلغ عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية في مدارس السويس 15،607 طالبًا وطالبة، حيث انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، بعد أن اختتمت الامتحانات بمادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس الاستعلام عن نتيجتهم عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة السويس فور رفع النتيجة، وسيتم تفعيل الرابط في أقرب وقت.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2025

اللغة العربية : 40 درجة (7 درجات للتعبير، 9 درجات للقراءة، 10 درجات للنصوص، 10 درجات للنحو، 2 درجة للخط، 2 درجة للإملاء).

: 40 درجة (7 درجات للتعبير، 9 درجات للقراءة، 10 درجات للنصوص، 10 درجات للنحو، 2 درجة للخط، 2 درجة للإملاء). اللغة الإنجليزية : 30 درجة (5 درجات للمحادثة، 4 درجات لاختيار الإجابة الصحيحة، 6 درجات للقطعة، 3 درجات لاختيار الإجابة الصحيحة، 5 درجات للإجابة الصحيحة، 7 درجات للبراجراف).

: 30 درجة (5 درجات للمحادثة، 4 درجات لاختيار الإجابة الصحيحة، 6 درجات للقطعة، 3 درجات لاختيار الإجابة الصحيحة، 5 درجات للإجابة الصحيحة، 7 درجات للبراجراف). الدراسات الاجتماعية : 20 درجة.

: 20 درجة. الرياضيات : 30 درجة.

: 30 درجة. العلوم: 20 درجة.

مجموع درجات الفصل الدراسي الأول: 140 درجة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة السويس 2025