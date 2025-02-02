نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- الرئيس السيسي يستقبل وزير الشؤون الخارجية الجيبوتي لتعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع في القرن الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة في جمهورية جيبوتي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والسفير أحمد علي بري سفير جمهورية جيبوتي في القاهرة.

تحيات الرئيس الجيبوتي ودعمه للعلاقات مع مصر

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الشؤون الخارجية الجيبوتي نقل تحيات وتقدير الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، معربًا عن حرصه على تعزيز العلاقات مع مصر.

وقد رحب الرئيس السيسي بهذه الرسالة، مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية وحرص مصر المستمر على تعزيز هذه العلاقات.

تعزيز التعاون بين مصر وجيبوتي

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية استكشاف آفاق أوسع للتعاون الثنائي لتحقيق المصالح المشتركة، وأكد الرئيس السيسي على أهمية استجابة البلدين لتطلعات الشعبين الشقيقين.

الأوضاع في القرن الأفريقي ودور مصر في الاستقرار

كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع في القرن الأفريقي، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مع التأكيد على استمرار الجهود المصرية لدعم وحدة الصومال واستقراره وسلامة أراضيه.

مناقشة الأوضاع في البحر الأحمر ومضيق باب المندب

واختتم اللقاء بمناقشة الأوضاع في البحر الأحمر، حيث تم التأكيد على أهمية العمل المشترك لضمان استعادة الأمن في مضيق باب المندب وضمان حركة الملاحة الطبيعية في البحر الأحمر.

بهذا، يمثل هذا اللقاء خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المصري الجيبوتي ودعم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وتحقيق أمن البحر الأحمر.