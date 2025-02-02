طلاب جامعة أسوان يزورون معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 02:33 مساءً - قام وفد طلابي من جامعة أسوان، بزيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، والذى تستمر فعالياته حتى يوم 5 فبراير الجاري.

وتفقد الطلاب خلال هذه الزيارة أجنحة وزارة الدفاع والداخلية وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة ووزارة التعليم العالي والعديد من الأجنحة الأخرى ودور النشر المختلفة وأجنحة القطاعات والدول المشاركة، حيث تعرفوا على أحدث الإصدارات من الكتب والمطبوعات، واطلعوا على الفعاليات الثقافية والعروض الفنية المتنوعة.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس الجامعة، اهمية القراءة والاطلاع والتي تمثل غذاء العقل والروح معا والعمل على بناء الطلاب والطالبات فكريًا وثقافيًا مشيرًا إلى حرص جامعة اسوان على تعزيز دورها الثقافي والعلمي وإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة فى الأنشطة والفعاليات الثقافية والتعليمية المختلفة، والتي من شأنها أن تسهم في تشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع وتوسيع آفاقهم المعرفية في كافة المجالات بما يُسهم في بناء جيل قادر علي مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الوطن.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مثل هذه الفاعليات تعمل على تعزيز الانتماء والولاء لدى الطلاب وتعريف الطلاب بأهم القضايا الوطنية والعمل علي توسيع مداركهم المعرفية والبُعد بهم عن الافكار الهدامة والمعتقدات غير السوية.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت عن تنظيم الجامعات والمعاهد المصرية زيارات مجانية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتقديم كافة التيسيرات للطلاب وتوفير وسائل الانتقال لهم، لكي يشاركوا في الفعاليات المختلفة والمتنوعة التي يتم تنظيمها، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من المعرض للمساهمة في رفع درجة الوعي والثقافة لدى الشباب.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تستمر حتى 5 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 1345 دار نشر من 80 دولة، وتشهد الدورة الـ56 للمعرض نجاحًا منقطع النظير وقدرة هائلة على استقطاب الجمهور من مختلف الأنحاء، وذلك لتنوع الفعاليات والمعروضات حيث يقدم المعرض 600 فعالية متنوعة تشمل أنشطة ثقافية وفنية، تقام على مدار أيام انعقاد المعرض.