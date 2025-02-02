معهد معاونى الأمن بالسادس من أكتوبر يستقبل وفد كلية التربية الرياضية جامعة السادات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 01:33 مساءً - في إطار حرص وزارة الداخلية على توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع كافة الهيئات والمؤسسات المختلفة بالدولة على أساس المشاركة والمسئولية تجاه الوطن، إستقبلت الإدارة العامة لمعاهد معاونى الأمن "معهد معاونى الأمن بالسادس من أكتوبر"، وفداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية جامعة السادات وعدد من طلبة وطالبات الكلية.

إستهلت فعاليات الزيارة بمشاهدة فيلم تسجيلى تضمن أنشطة الإدارة العامة لمعاهد معاونى الأمن المختلفة فى مجال إعداد، وتأهيل الطلبة والطالبات للنهوض برسالتهم الأمنية وإعداد عناصر شرطية قادرة على التعامل مع كافة التحديات، والإلتزام بالقيم الإنسانية والأخلاقية وإحترام القانون وصون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

كما تم عقد ندوة تناولت عدد من الموضوعات حول أهمية ترسيخ قيم الولاء وتعزيز الإنتماء وحب الوطن، وخلال الندوة أعرب عميد كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات عن شكره البالغ لوزير الداخلية لموافقته على تنظيم هذه الفعالية المُثمرة والبناءة، موجهاً الشكر والتقدير على حفاوة الإستقبال، مؤكداً حرص الجامعة على مشاركة الطلاب فى مثل هذه الإحتفالات، والتى تعد بمثابة رسالة شكر وإمتنان لرجال الشرطة البواسل على ما يبذلونه من تضحيات فى حفظ الأمن.

أعقب ذلك جولة تفقدية بالمعهد إطلع خلالها الزائرين على ما يتمتع به من أحدث التجهيزات اللوجستية والتقنيات الحديثة فى البرامج التعليمية والتدريبية، كما تم مشاهدة العروض التدريبية المختلفة والتى تضمنت عدداً من المهارات القتالية التى تظهر مدى ما وصل إليه الطلبة والطالبات من كفاءة و قدرة عالية.

وفى ختام فعاليات الزيارة تم تبادل الهدايا وإلتقاط الصور التذكارية.