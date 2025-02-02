هيئة الدواء: سوق الدواء يشهد تطورًا ملحوظًا بفضل الدعم السياسي وقوة الصناعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 12:31 مساءً - أكد مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور ياسين رجائي، أن سوق الدواء في مصر شهد تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات العشر الماضية بفضل الدعم السياسي ووجود صناعة قوية.

وقال رجائي - في مقابلة مع برنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (إكسترا نيوز) الفضائية - إن هيئة الدواء تمثل جزءًا من الخطة القومية والاستراتيجية لدعم صناعة الدواء في مصر، حيث تم تأسيسها في عام 2020، ومنذ ذلك الحين حققت إنجازات كبيرة تتماشى مع المعايير العالمية .

ولفت إلى أن مصر أصبحت الدولة الأولى في القارة الأفريقية التي حصلت على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال الأدوية واللقاحات، وهو إنجاز مميز يضفي مكانة كبيرة على هيئة الدواء .

وأضاف "أنه على مدار الـ10 سنوات الماضية زاد عدد المصانع من 130 إلى أكثر من 175 مصنعًا، مما جعل مصر أكبر سوق دوائي في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع حجم تداول واستثمار يتجاوز حوالي 330 مليار جنيه، كما بلغ العدد الإجمالي للصيدليات في مصر حوالي 68 ألف صيدلية ".

وفيما يتعلق بالرقابة، أكد دكتور ياسين رجائي، أهمية الدور الرقابي للهيئة، مبيناً أن لديها خطط تفتيشية لرصد تداول الأدوية في مختلف المنشآت، حيث أجروا حوالي 116 ألف زيارة تفتيشية في عام 2024، مما أدى إلى رصد حوالي 15 ألف مخالفة .

ولفت إلى أن الهيئة تتعاون مع العديد من الجهات مثل وزارة الداخلية وحماية المستهلك للتعامل مع المخالفات، لضمان الحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق أعلى معايير الجودة في سوق الدواء .