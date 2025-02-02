وزارة الصحة: الكشف المبكر عن سرطان الثدى يرفع نسب الشفاء لـ98%

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 11:29 صباحاً - قالت وزارة الصحة والسكان إن الكشف المبكر عن سرطان الثدى يرفع نسب الشفاء من المرض لأكثر من 98%، وتابعت: "إذا رأيتى كتلة غير طبيعية فى الثدى يجب استشارة الطبيب".

وأكدت الوزارة أن الكشف والمتابعة والعلاج بأحدث البروتوكولات العالمية مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الفحص الذاتي لسرطان الثدي ، وقالت : يجب القيام بالفحص الذاتى مرة واحدة شهريًا عند نهاية الدورة الشهرية أو في حالة انقطاع الطمث.

وقالت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي، إن سرطان الثدي لا يعالج باستئصال الثدي بالكامل في المراحل الأولى، مؤكدة أن الموعد المناسب للقيام بالفحص الذاتي للثدي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، هو مرة كل شهر عند نهاية الدورة الشهرية.

وأوضحت وزارة الصحة أن من المفاهيم الخاطئة أن الشباب تحت سن الثلاثين لا يصابون بارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أهمية الكشف المبكر بالعيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، فهو يضمن شفاء بنسبة عالية.

جدير بالذكر أن المبادرة تستهدف السيدات فوق سن 18 سنة بتوفير خدمة فحص الثدي والكشف عن الأمراض غير السارية (قياس الضغط والسكروالوزن والطول)، ويتم ذلك في جو من السرية والخصوصية مع السيدة من بدء عمل الاستبيان وهو 28سؤال يشمل بيانات اجتماعية وصحية يتبعها جلسة توعية عن أهمية الكشف المبكر والفحص الدورى و تعليم السيدة كيفية الفحص الذاتي كل شهر، وذلك لمتابعة الحالة الصحية للثدي.