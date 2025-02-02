محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.3%

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 11:29 صباحاً - اعتمد اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس، اليوم الأحد ، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024، بنسبة نجاح بلغت 85.3%

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ وسيد حمدان، وكيل مديرية التربية والتعليم، وسلمى الشاعر مستشار المحافظ لشئون للتعليم، وشعبان يوسف رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بالمنظومة التعليمية، بهدف إعداد جيل من الشباب المثقف والمتميز لخدمة المجتمع. معربا عن شكره وتقديره للعاملين بمديرية التربية والتعليم والمعلمين على دورهم الكبير في دعم العملية التعليمية ورفع مستوى التعليم في مدارس المحافظة.

يذكر أن عدد الطلاب والطالبات المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس السويس 15607 طلاب.