شوبير: علي معلول لن يلعب فى مصر إلا للنادى الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 11:29 صباحاً - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن التونسى على معلول لاعب النادى الأهلى لن يلعب فى مصر لأى نادٍ غير القلعة الحمراء خلال المرحلة المقبلة.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير"، الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إن مصدرا مقربا من اللاعب كشف له أن معلول حال عدم استكمال مسيرته بشكل نهائي مع الأهلى لن يلعب لأى نادٍ آخر حتى نهاية الموسم.

وأشار شوبير إلى أنه كان يتمنى بصفة شخصية استمرار معلول الأربعة أشهر المتبقية، ليختتم مسيرته فى القلعة الحمراء، فى ظل الرحلة التى شهدت نجاحات عديدة فى مسيرته مع الأهلى على مدار سنوات عديدة.

وأجرى معلول جراحة فى وتر أكيلس خلال مايو الماضي، ليتم استبعاده من قائمة النادي الأهلي مطلع الموسم الجاري، وظهرت أنباء حول قيده فى الانتقالات الشتوية الجارية بعدما شارك فى تدريبات الفريق الأخيرة.

ورغم تداول أنباء قوية خلال الأيام الماضية حول اقتراب قيد علي معلول في قائمة الأهلي المحلية والأفريقية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة مع وجود مكان شاغر فى قائمة الأجانب بالفريق، إلا أن كولر أصر على موقفه بخصوص عدم قيد اللاعب التونسي بسبب عدم تماثله للشفاء بشكل جيد من جراحة وتر أكيلس الأخيرة.