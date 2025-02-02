نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص عمل جديدة للشباب في 5 محافظات عبر وزارة الشباب والرياضة في شركات الدفع الإلكتروني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فرص عمل مميزة للشباب في مختلف التخصصات عبر مبادرة بداية، التي تهدف إلى توفير خدمات التوظيف للشباب من جميع الفئات.

تتضمن هذه الفرص وظائف في إحدى شركات الدفع الإلكتروني التي تعمل في 5 محافظات مصرية ضمن مساعي الوزارة لتوفير الوظائف وتحسين حياة المواطنين والحد من البطالة.

التخصصات المطلوبة للوظائف

تُتيح إحدى شركات الدفع الإلكتروني فرص عمل في مجال مندوب مبيعات (Indirect Sales Representative) للشباب الطموح الراغب في الانضمام للعمل بمجال الدفع الإلكتروني في مصر.

أماكن العمل المتاحة

سيتم توظيف المقبولين في الوظائف في فروع الشركة في المحافظات التالية:

الشرقية : أبو حماد.

: أبو حماد. الفيوم : أبشواي وإطسا.

: أبشواي وإطسا. بني سويف .

. الإسكندرية : العامرية.

: العامرية. أسيوط: القوصية والبداري.

شروط القبول بالوظائف

الحصول على مؤهل عالي .

. لا يشترط الخبرة السابقة.

السابقة. الحد الأقصى للسن 28 سنة.

المميزات والحقوق الوظيفية

رواتب مجزية .

. 8 ساعات عمل يوميًا.

يوميًا. إجازة أسبوعية يومي الجمعة والسبت .

. تأمين طبي واجتماعي شامل.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن للراغبين في التقديم ملء استمارة التوظيف المخصصة عبر وزارة الشباب والرياضة، وذلك للحصول على فرصة للعمل في هذه الشركات الرائدة.

تأتي هذه الفرص الوظيفية ضمن مبادرة بداية التي أطلقتها الوزارة لضمان توفير الوظائف المناسبة لجميع فئات الشباب وتحسين مستوى حياتهم المهنية، والمساهمة في تقليل البطالة وتعزيز نمو القطاع الخاص.