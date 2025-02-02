نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حالة الطقس اليوم الأحد 2 فبراير 2025".. استقرار الطقس مع ارتفاع درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استقرار حالة الطقس اليوم الأحد 2 فبراير 2025، حيث من المتوقع أن يسود الطقس المستقر على جميع أنحاء الجمهورية حتى منتصف الأسبوع الجاري.

وذلك بعد تراجع فرص تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية والقاهرة ومحافظات الصعيد، نتيجة لتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية حارة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، في تصريحات خاصة، أن الطقس سيتأثر حتى يوم الثلاثاء المقبل بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في درجات حرارتها، ما سيؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

ويشمل ذلك جميع أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، بينما يسود طقس مائل للحرارة على محافظات الصعيد، مع وصول الحرارة في بعض المناطق إلى 28 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

وفي سياق متصل، أوضحت غانم أن البلاد ما تزال تحت تأثير مرتفع جوي يمنع تكاثر السحب الممطرة حتى نهاية الأسبوع، ما يعزز الطقس المشمس طوال النهار، في حين ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال ساعات المساء، حيث يتراوح الانخفاض بين 7 و9 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 2 فبراير 2025

القاهرة : العظمى 21° مئوية، الصغرى 12° مئوية.

: العظمى 21° مئوية، الصغرى 12° مئوية. الإسكندرية : العظمى 21° مئوية، الصغرى 11° مئوية.

: العظمى 21° مئوية، الصغرى 11° مئوية. شرم الشيخ : العظمى 24° مئوية، الصغرى 15° مئوية.

: العظمى 24° مئوية، الصغرى 15° مئوية. أسوان : العظمى 28° مئوية، الصغرى 13° مئوية.

: العظمى 28° مئوية، الصغرى 13° مئوية. أسيوط : العظمى 23° مئوية، الصغرى 9° مئوية.

: العظمى 23° مئوية، الصغرى 9° مئوية. الأقصر: العظمى 27° مئوية، الصغرى 13° مئوية.

ووفقًا للهيئة، فإن هذا الاستقرار في الطقس يشير إلى استمرارية الأجواء المشمسة مع درجات حرارة معتدلة نسبيًا، إلا أن المساء سيكون أبرد بكثير، مما يعكس التباين بين ساعات النهار والليل في معظم المناطق.