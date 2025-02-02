نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية 2025: موعد الإعلان ورابط الاستعلام

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أحمد جودة - القاهرة - ازداد البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية بعد إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي في بعض المحافظات الأخرى، مما دفع الطلاب وأولياء الأمور للترقب بشأن موعد ظهور النتيجة في القليوبية.

وفقًا لتصريحات مصادر موثوقة من مديرية التربية والتعليم في القليوبية، فإن أعمال التصحيح لا تزال جارية، وتم البدء في رصد درجات بعض المواد، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتيجة فور انتهاء هذه الأعمال واعتمادها من المحافظ.

من المتوقع أن تكون النتيجة جاهزة للإعلان في نهاية هذا الأسبوع، ويُحتمل أن يتم الإعلان عنها بدءًا من الأربعاء 5 فبراير 2025.

عدد الطلاب وأماكن الامتحانات في القليوبية

أدى 122،926 طالبًا وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية امتحانات الفصل الدراسي الأول في 446 لجنة امتحانية موزعة في مختلف أنحاء المحافظة.

كما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 3،330 طالبًا وطالبة، بينما أدى 41 طالبًا من الصم، و8 طلاب من المكفوفين امتحاناتهم في اللجان المخصصة لهم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية 2025

سوف يتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2025 عبر بوابة التعليم الأساسي التابعة لموقع مديرية التربية والتعليم في القليوبية.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة عبر الرابط التالي: https://natiga.qalubiaedu.org/

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القليوبية

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر اتباع الخطوات التالية على موقع بوابة التعليم الأساسي:

الدخول على بوابة مديرية التربية والتعليم في القليوبية عبر الرابط: qalubiaedu.org اختيار خدمات البوابة. اختيار نتائج الامتحانات. إدخال رقم الجلوس. الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية 2025

أنهى طلاب الشهادة الإعدادية في القليوبية امتحانات الفصل الدراسي الأول في المواعيد التالية:

السبت 18 يناير 2025: امتحان اللغة العربية ، التربية الرياضية (نظري) .

امتحان ، . الإثنين 20 يناير 2025: امتحان الهندسة ، الدراسات الاجتماعية .

امتحان ، . الثلاثاء 21 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية ، التربية الدينية .

امتحان ، . الأربعاء 22 يناير 2025: امتحان العلوم ، التربية الفنية .

امتحان ، . الخميس 23 يناير 2025: امتحان الجبر والإحصاء، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الأول

وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن مجموع درجات الفصل الدراسي الأول لهذا العام هو 140 درجة، موزعة على النحو التالي:

مادة اللغة العربية: 40 درجة.

40 درجة. مادة اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

30 درجة. مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

20 درجة. مادة الرياضيات: 30 درجة.

30 درجة. مادة العلوم: 20 درجة.

مجموع درجات الترم الأول هو 140 درجة، والتي تم توزيعها بشكل يعكس تنوع المواد الدراسية التي خاضها الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول.