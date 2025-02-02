بدء صرف معاشات شهر فبراير 2025: الأماكن المتاحة وطرق الاستعلام

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية في صرف معاشات شهر فبراير 2025 منذ يوم أمس، السبت 1 فبراير 2025.

ويستمر صرف المعاشات اليوم الأحد، حيث يتابع العديد من أصحاب المعاشات باهتمام موعد صرف المعاشات لهذا الشهر، وهو ما جعل "معاشات فبراير 2025" تتصدر محركات البحث خلال الأيام الماضية.

أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2025

حرصت هيئة التأمينات الاجتماعية على توفير عدة طرق لصرف المعاشات شهريًا بهدف تجنب الزحام والتكدس في الأماكن المخصصة للصرف.

وقد تم تحديد عدة أماكن يمكن للأفراد الحصول على معاشاتهم منها، وهي:

منافذ البريد المصري. فروع البنوك الحكومية والتجارية. منافذ شركة فوري.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر فبراير 2025

كما توفر الهيئة لمستفيدي المعاشات خدمة الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي.

يمكن للمتقاعدين وأصحاب المعاشات اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن معاشات شهر فبراير 2025:

الدخول إلى موقع هيئة التأمينات الاجتماعية. اختيار أيقونة "المعاش". الدخول إلى "الخدمات التأمينية". اختيار خدمة الاستعلام عن البيانات الخاصة بالمعاش. إدخال الرقم القومي لصاحب المعاش. الضغط على زر "الاستعلام" لظهور البيانات الأساسية الخاصة بالمعاش.

أسباب قطع المعاش 2025

تُعد بعض الحالات من الأسباب التي تؤدي إلى قطع المعاشات في عام 2025، حيث يتم إيقاف صرف المعاش بدءًا من الشهر التالي في الحالات التالية:

وفاة المستحق: في حال وفاة صاحب المعاش، يتم قطع المعاش إلا في حالة وجود مستحقين آخرين، مثل الزوجة أو الأبناء غير البالغين، الذين يحق لهم الاستفادة من المعاش.

زواج الأرملة أو الأرمل: في حال زواج الأرملة أو الأرمل، يتم قطع المعاش في بعض الحالات.

بلوغ الابن أو الأخ سن 21: في حال بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا، يتوقف المعاش في بعض الحالات.

استحقاق معاش آخر: في حال كان صاحب المعاش يستحق معاشًا آخر، يتم قطع المعاش الأول.