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وزير الرى يتابع موقف الدراسة المقترحة لتحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر...

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وزير الرى يتابع موقف الدراسة المقترحة لتحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 10:28 صباحاً - الدكتور سويلم :مجموعة قناطر الدلتا ذات أهمية خاصة حيث تُلبي الإحتياجات المائية للوجه البحري والقاهرة الكبرى

- الدراسة المقترحة تهدف لتحسين التحكم في تصرفات المياه المارة من مجموعة قناطر الدلتا ، وتحديث منظومة تشغيل بوابات القناطر

- تحديد كفاءة التشغيل الحالية للبوابات ، والربط الآلى بين مجموعة القناطر

- دراسة الحالة الإنشائية والبيئية لمجموعه القناطر ، ومدى إمكانية الإستفادة من التصرفات المارة بالقناطر في توليد الكهرباء

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمناقشة الدراسة المقترحة لتحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا .

وصرح الدكتور سويلم أن مجموعة قناطر الدلتا ذات أهمية خاصة حيث تُلبي إحتياجات الزراعة لأكثر من ٥ مليون فدان ومياه الشرب والصناعة والنقل للوجه البحري والقاهرة الكبرى ، وتضم مجموعة قناطر الدلتا (قناطر فرعى دمياط ورشيد على نهر النيل ، وأفمام رياحات "البحيرى - الناصرى - المنوفى - التوفيقى" ، وأفمام ترع "الاسماعيلية - الباسوسية - الشرقاوية - النجايل - ومحطة رفع ابو المنجا") .

وأوضح سيادته أن أعمال التطوير المقترحة تهدف لتحسين عملية التحكم في تصرفات المياه المارة من خلال مجموعة قناطر الدلتا وتحقيق عدالة التوزيع لخدمة المزارعين والمنتفعين ، وتحديث منظومة تشغيل بوابات القناطر وتقليل الإعتماد على العنصر البشرى ، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل للأجزاء الميكانيكية من القنطرة ، وتحديد وتطوير كفاءة التشغيل الحالية لبوابات القناطر ميكانيكياً وكهربائياً ، والربط الآلى بين مجموعة قناطر الدلتا ، ودراسة الحالة الإنشائية لمجموعه القناطر ، وتقييم الحالة البيئية للمجموعة ، ودراسة حجم الإطماءات فى بركة التخزين أمام مجموعة القناطر ، ودراسة مدى إمكانية الإستفادة من التصرفات المارة بالقناطر في توليد الكهرباء .

وسوف تتضمن الدراسة عمل معاينات تفصيلية للأجزاء المدنية والكهروميكانيكية للقناطر ، وتنفيذ عدد من الإختبارات ، وعمل رفع مساحى لمنطقة الأمام والخلف لمجموعة القناطر ، وإنشاء نماذج هيدروليكية رياضية وطبيعية لدراسة البدائل المختلفة للوصول للتصميم النهائي للتطوير المطلوب تنفيذه ، ودراسة سيناريوهات التشغيل هيدروليكياً في حالات مختلفة وتأثيرها علي ثبات وأمان القناطر ، ووضع تصور للتعامل مع الإطماءات وتحسين حجم بركة التخزين أمام مجموعة القناطر ، وتصميم نظام تحكم مركزى ( منظومة سكادا ) .

الجدير بالذكر أن أعمال تحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا تأتى ضمن مشروعات تحديث وتطوير منظومة توزيع المياه‎ ، ومشروعات صيانة وتأهيل منشآت الري التى تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية ، وذلك ضمن أعمال الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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