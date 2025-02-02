وزير الرى يتابع موقف الدراسة المقترحة لتحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 10:28 صباحاً - الدكتور سويلم :مجموعة قناطر الدلتا ذات أهمية خاصة حيث تُلبي الإحتياجات المائية للوجه البحري والقاهرة الكبرى

- الدراسة المقترحة تهدف لتحسين التحكم في تصرفات المياه المارة من مجموعة قناطر الدلتا ، وتحديث منظومة تشغيل بوابات القناطر

- تحديد كفاءة التشغيل الحالية للبوابات ، والربط الآلى بين مجموعة القناطر

- دراسة الحالة الإنشائية والبيئية لمجموعه القناطر ، ومدى إمكانية الإستفادة من التصرفات المارة بالقناطر في توليد الكهرباء

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمناقشة الدراسة المقترحة لتحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا .

وصرح الدكتور سويلم أن مجموعة قناطر الدلتا ذات أهمية خاصة حيث تُلبي إحتياجات الزراعة لأكثر من ٥ مليون فدان ومياه الشرب والصناعة والنقل للوجه البحري والقاهرة الكبرى ، وتضم مجموعة قناطر الدلتا (قناطر فرعى دمياط ورشيد على نهر النيل ، وأفمام رياحات "البحيرى - الناصرى - المنوفى - التوفيقى" ، وأفمام ترع "الاسماعيلية - الباسوسية - الشرقاوية - النجايل - ومحطة رفع ابو المنجا") .

وأوضح سيادته أن أعمال التطوير المقترحة تهدف لتحسين عملية التحكم في تصرفات المياه المارة من خلال مجموعة قناطر الدلتا وتحقيق عدالة التوزيع لخدمة المزارعين والمنتفعين ، وتحديث منظومة تشغيل بوابات القناطر وتقليل الإعتماد على العنصر البشرى ، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل للأجزاء الميكانيكية من القنطرة ، وتحديد وتطوير كفاءة التشغيل الحالية لبوابات القناطر ميكانيكياً وكهربائياً ، والربط الآلى بين مجموعة قناطر الدلتا ، ودراسة الحالة الإنشائية لمجموعه القناطر ، وتقييم الحالة البيئية للمجموعة ، ودراسة حجم الإطماءات فى بركة التخزين أمام مجموعة القناطر ، ودراسة مدى إمكانية الإستفادة من التصرفات المارة بالقناطر في توليد الكهرباء .

وسوف تتضمن الدراسة عمل معاينات تفصيلية للأجزاء المدنية والكهروميكانيكية للقناطر ، وتنفيذ عدد من الإختبارات ، وعمل رفع مساحى لمنطقة الأمام والخلف لمجموعة القناطر ، وإنشاء نماذج هيدروليكية رياضية وطبيعية لدراسة البدائل المختلفة للوصول للتصميم النهائي للتطوير المطلوب تنفيذه ، ودراسة سيناريوهات التشغيل هيدروليكياً في حالات مختلفة وتأثيرها علي ثبات وأمان القناطر ، ووضع تصور للتعامل مع الإطماءات وتحسين حجم بركة التخزين أمام مجموعة القناطر ، وتصميم نظام تحكم مركزى ( منظومة سكادا ) .

الجدير بالذكر أن أعمال تحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا تأتى ضمن مشروعات تحديث وتطوير منظومة توزيع المياه‎ ، ومشروعات صيانة وتأهيل منشآت الري التى تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية ، وذلك ضمن أعمال الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية .