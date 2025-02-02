متحدث الوزراء: قطاع الصحة يحظى باهتمام الدولة ويأتي على رأس أولوياتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 10:28 صباحاً - أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، اليوم الأحد أن قطاع الصحة يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، ويأتي في مقدمة أولوياتها.

وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية مع برنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (إكسترا نيوز) الفضائية - إن الصحة تستحوذ على الأولوية في جهود الدولة نظرًا لأهميتها باعتبارها تقدم خدمات أساسية للمواطنين، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الصحة العامة.

وأضاف أنه "خلال زيارة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لمستشفى (أهل مصر) لعلاج المصابين بالحروق، تم استعراض ثلاثة نماذج ناجحة من التعاون الملحوظ في هذا المجال، وهي مستشفى أهل مصر، ومستشفى الناس، ومستشفى بهية"، مؤكدا أن "هذه المستشفيات تقدم خدمات ممتازة بفضل التبرعات والجهود المبذولة، وتعتبر جميعها مؤسسات غير ربحية".

وأشار إلى أن "الدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لدعم هذه المستشفيات لضمان تقديم خدمات طبية معتمدة، مما يعكس التقدم في مستوى الرعاية الصحية المقدم للمواطنين".

وفيما يتعلق بمستشفى بهية، نوه الحمصاني بأنها تمثل خدمة أساسية للمواطنين، لا سيما النساء في علاج أورام الثدي.. قائلا: إن "الدولة قد خصصت مبلغًا إضافيًا قدره 10 ملايين جنيه لصالح المستشفى، بالإضافة إلى تخصيص 38 مليون جنيه من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي"، لافتا إلى أن مستشفى بهية تتعامل مع الحالات بشكل شامل، حيث تقدم رعاية عالية الجودة وتدعم المرضى نفسيًا من خلال ورش فنية متميزة .

وأكد الحمصاني التزام الدولة بدعم مؤسسات المجتمع المدني، سواء من خلال تقديم الخدمات أو توفير الأراضي لإقامة مشروعات مثل مستشفى أهل مصر، داعيا إلى أهمية استمرار جهود التعاون بين الدولة والمجتمع الأهلي لضمان تقديم كافة الخدمات الأساسية للمواطنين.