نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مديرية تعليم الجيزة تعلن فتح باب التظلمات إلكترونيًا على نتائج صفوف النقل غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024/2025، وذلك اعتبارًا من الأحد 2 فبراير ولمدة 15 يومًا.

وأوضحت المديرية أن أولياء الأمور يمكنهم تقديم طلبات التظلم إلكترونيًا عبر الرابط المخصص، مع ضرورة تسجيل المواد المطلوب التظلم بشأنها وسداد الرسوم المقررة وفقًا للائحة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

رسوم التظلم وفق المراحل الدراسية:

من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي: 20 جنيهًا لكل مادة.

الصف الثالث الإعدادي: 35 جنيهًا لكل مادة.

الصفين الأول والثاني الثانوي: 40 جنيهًا لكل مادة.

يتم دفع الرسوم المقررة في الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، مع استلام إيصال السداد كإثبات. وفي حال ثبوت أحقية الطالب في التظلم وحصوله على درجات إضافية، يحق له استرداد المبلغ المدفوع.

لمعرفة تفاصيل التقديم ومواعيد الاطلاع على النتيجة، يمكن زيارة الرابط التالي:



https://pre.gizaedu.net/asp/Tazlomat/StudentEditlist.asp