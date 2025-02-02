نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة معاشات المهندسين بأثر رجعي اعتبارًا من يناير 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نقيب المهندسين نقيب المهندسين، عن زيادة مرتقبة في معاشات المهندسين، سيتم تحديد نسبتها في الجمعية العمومية المقررة في مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الزيادة ستُطبق بأثر رجعي اعتبارًا من يناير 2025.

وأوضح أن النقابة نجحت في تحصيل دمغة هندسية تزيد عن العام الماضي، مما ساعد في اتخاذ هذا القرار رغم التحديات الاقتصادية.

وجاء هذا القرار ليعكس التزام النقابة بتحسين الأوضاع المعيشية للمهندسين المتقاعدين، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

