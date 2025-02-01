نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المهندسين: إصرار على محاسبة المتورطين في أحداث الجمعية العمومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين إصراره على استكمال التحقيقات في قضية أحداث الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي جرت في 30 مايو الماضي، والتي شهدت تحطيم صناديق الاقتراع والاعتداء على بعض المهندسين.

وأكد النبراوي خلال مشاركته في الجمعيات العمومية لشعبة الهندسة، أنه يتابع القضية بشكل مستمر، مشيرًا إلى أنها لا تزال قيد التحقيق، وأنه لن يتهاون حتى تتم محاسبة المتورطين.

يؤكد هذا الإصرار حرص نقابة المهندسين على الشفافية والعدالة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث التي تهدد نزاهة العمل النقابي.

